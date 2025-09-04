L'oroscopo del giorno

Ariete

La tua proverbiale energia e la necessità di emergere anche quando subisci degli smacchi, caro Ariete è proverbiale.

Marte in opposizione infatti può aver creato da metà agosto scorso dei rallentamenti e una certa tua insofferenza nella routine quotidiana: persone e situazioni anche relative alla tua abitazione o a questioni legali, stanno passando sotto il vaglio della tua volontà di trovare soluzioni, il più possibili coerenti. Con Saturno retrogrado in Pesci e la Luna oggi nel severo Capricorno puoi intercettare gli agganci giusti che ti annuncio che già da l’equinozio di autunno prossimo, frutteranno risultati. L’amore? Venere ti accende di carisma e azione. Concediti il lusso di osare quella conquista.

Toro

Legato come sei alla casa e alle tue radici famigliari, caro Toro le ultime vicissitudini astrali potrebbero aver creato non pochi fraintendimenti con coloro che ami. Il tuo bisogno di essere protetto e di custodire ciò che per te possiede valore, finalmente troverà più slancio e coerenza anche nel tuo ambiente esterno. Luna e Mercurio positivi aiutano a pianificare progetti lavorativi e nuovi incarichi.Sei pronto a raccogliere la sfida? Direi proprio di sì! Non guardare al passato, ma a ciò che con il tuo gusto da esteta di bello è già a portata di mano nel presente. L’arma vincente risiede sempre per te nel buongusto di affrontare anche una verità scomoda con il sorriso.

Gemelli

Di tutto un po’. Caro Gemelli anche in questo di esordio settembre, la noia sembra essere scongiurata. Vero, qualche giramento di meningi a causa delle eccessive responsabilità a cui sei sottoposto già da tempo, potrà essere presente ma nulla che davvero faccia da ostacolo alla tua voglia di spaziare in più settori e quello affettivo con Venere e Marte positivi, risplende dopo tante difficoltà di luce propria. Cura i contatti e gli aspetti legali e pratici perché a breve, riceverai conferme e notizie. Con la Luna oggi per te nel settore della trasformazione, le svolte che cerchi sono davvero dietro l’angolo.

Cancro

Non più chiuso nel tuo guscio ma super indaffarato alle soglie di settembre a vivere una realtà quotidiana più in linea con le tue capacità di intuizione e perseveranza. Dolce cancro che sai bene come sfoderare gli artigli se qualcuno osa minare le tue convinzioni o mettere in discussione la tua buona fede; oggi malgrado la Luna opposta risulterai comunque al centro della scena sia sentimentale che pratica. Giove elargisce e dispensa favori con buona pace dei tuoi sensi. Lasciati appagare dalle novità.

Leone

Da oggi Mercurio trasloca nel settore per te relativo delle finanze e dei contatti esterni. Hai seminato molto in questa estate 2025, specie a livello pratico, anche se e le tue doti di leader non sono state però sempre comprese e valorizzate dagli altri. Ecco dunque che nasce la necessità oggi di trovare caro Leone nuove strade da percorrere, meglio se legate a ciò che sai fare con passione. Venere nel segno gioca a bruciare nel falò della rivincita chi non si è rivelato essere alla tua altezza. Lascialo pure stare un passo indietro a te. Tu sei già avanti.

Vergine

Stagione aperta del tuo compleanno e quel bel imbusto di Saturno pensa bene di tornare a fare opposizione nel tuo cielo astrologico. Caro vergine, attraverso le numerose tempeste che hai vinto grazie alla resilienza, oggi puoi definirti completamente rinnovato nel profondo. Certo, puoi ancora vivere degli strascichi di una separazione affettiva o di un cambiamento di ruolo nel lavoro ma le idee per vivere al meglio non mancano di certo. Luna in capricorno e Mercurio nel tuo segno risuonano appunto della tua vittoria sulle difficoltà. A riprova che quando riesci a mettere te stesso al centro, tutte le priorità ritrovano la giusta collocazione.

Bilancia

Forse si, o forse no. Posso esserci dei dubbi amletici in amore o comunque la necessità da parte tua, caro Bilancia di fare maggiore chiarezza nelle relazioni. Marte nel segno con Urano e Plutone amici incrementano i contatti, dando talvolta un surplus di energie ma anche di stress alle tue giornate. Oggi ti invito proprio per questi aspetti a un maggiore relax: la Luna in quadratura in capricorno può farti sentire a disagio con una persona della tua cerchia familiare o lavorativa . Spiega con calma anche le tue esigenze evitando lo scontro. A breve gli equilibri che tanto ami verranno ristabiliti.

Scorpione

Dalle pieghe profonde del tuo animo caro Scorpione possono sbocciare in mezzo anche alle zavorre che ti stai portando dietro, dei fiori intensi e profumati di nuova vita. Perché ti dico questo? Semplicemente perché il tuo segno in questo momento, malgrado i rallentamenti del mese scorso, ha tutte le carte in regola per riemergere nuovamente più incisivo e carismatico di prima. Lucidità e fase di introspezione oggi: la Luna in capricorno prevede in amore un confronto che sarà costruttivo tanto più riuscirai ad esprimere le tue esigenze senza rispolverare il passato. Nel lavoro a breve ci saranno nuove direzioni da intraprendere. Ora tu conserva l’energia, al resto poi penserà il tuo pianeta guida Marte.

Sagittario

Folle; folle, folle. Ma cosa è la follia per te amico del Sagittario? Beh sicuramente può essere un amore che sembra sfuggirti di mano o più probabilmente un periodo questo che stai vivendo, alquanto avaro di opportunità. La bella notizia è quella che le frecce nel tuo arco non sono certo terminate, alla faccia di Urano in opposizione che rema contro ai progetti, specie se sei nato dal 23 al 29 novembre. Detto ciò oggi con la Luna in Capricorno ci sono le basi per mettere da parte proprio quel senso di instabilità e di incoerenza che l’atteggiamento di alcune persone ti aveva fatto percepire. Riprenditi i tuoi spazi e la vera essenza della tua identità. Te lo meriti!

Capricorno

L’estate di norma non è che ti aggrada più di tanto. Tu, caro Capricorno sei maggiormente abituato alle temperature rigide anche nei sentimenti dove spesso vieni accusato di freddezza e di noncuranza delle emozioni. In realtà possiedi una grande capacità di vivere l’amore e le relazioni in maniera viscerale e autentica ma occorrono le situazioni e le persone adatte per scoprire queste tue qualità. Oggi con la Luna nel tuo segno ma Venere in quadratura dal Leone, il bisogno di essere riconosciuto per ciò che sei realmente dal partner e in famiglia, sarà ancora più impellente. Cerca di non mostrare il lato di te più spigoloso se avverti ancora una volta di dover dare delle spiegazioni. A breve il peso di possibili incomprensioni verrà azzerato.

Acquario

Eccentrico, ribelle e provocatore. Quante volte sei stato tacciato di essere così amico de l’Acquario?! In realtà per te è solo un vanto poter gridare al mondo circostante la tua capacità di essere diverso e al di sopra di certi schemi. In questo momento infatti pianeti del calibro di Urano e Plutone fanno gioco forza affinché la tua personalità possa essere espressa attraverso la libertà di pensiero che tanto ami.

Pesci