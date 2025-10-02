L'oroscopo di oggi - giovedì 2 ottobre 2025

﻿Ariete [♈️]

Vuoi qualcosa in più per te stesso e per la tua attività. Caro Ariete, questo giovedì si presenta denso di impegni che tuttavia possono risultare un filo stressante per te che da settimane richiedi una maggiore coerenza anche nel rapporto con gli altri. La Luna in sestile nel settore dei contatti e delle collaborazioni, invita a non rimandare decisioni che hai già in parte elaborato. Marte amico attiva la tua energia e nei sentimenti hai ben chiaro chi e cosa desiderare. Con l’istinto che ti contraddistingue, riesci ad arrivare la dove già ti immagini di essere.

Toro [♉️]

Sotto pressione! Caro Toro, oggi hai bisogno di bilanciare bene le emozioni e i relativi impegni del quotidiano, perché rischi di esaurire un po’ la riserva delle tue energie. Possono sorgere polemiche nel lavoro o da parte tua il bisogno di evadere da obblighi eccessivi e persone piuttosto pedanti e noiose. In amore c’è un po’ un reset impegnativo, ma salutare con la persona che ti interessa. Sei arrivato a un punto in cui non vuoi più giustificazioni ma fatti concreti. La Luna con Plutone in Acquario ti fanno vedere chiaro se puoi fidarti o meno di qualcuno. Stai fermo un giro e attendi fiducioso le prossime mosse.

Gemelli [♊️]

Giovedì eccellente caro Gemelli per vedere realizzate gran parte delle tue attività pratiche. Mi piace questa Luna per te nel settore legato ai contatti con lontano, ai viaggi. Le stelle sono effervescenti anche per quello che riguarda il tuo fascino personale che può portare a nuove conoscenze ma anche a maggiore visibilità nella professione. Nota dolente solo Saturno che se sei nato tra il 17 e 20 giugno, sta portando alcuni impedimenti nelle situazioni familiari e affettive che credevi di aver risolto. Oggi non spremerti troppo le meningi su eventuali problemi: segui il flusso degli eventi, nella saggezza che tutto avviene per il tuo massimo bene.

Cancro [♋️]

La Luna in Acquario ti accende caro Cancro di una sensualità esagerata ma anche di tanto spirito critico da parte tua. Giovedì vincente se devi proporre nel lavoro un’idea o avanzare una richiesta. Ti consiglio nella sfera sentimentale e intima di lasciare però anche la parola all’altro: spesso infatti ti chiudi in silenzi che tuttavia per chi ti sta accanto pesano a volte più di mille discussioni. Giove nel segno come ti dicevo, accende la tua intensità, facendoti entrare in contatto con chi veramente ti interessa. Occhio solo alle questioni familiari: se hai una preoccupazione per qualcuno che ti è caro, non tenerti oggi tutto dentro.

Leone [♌️]

Quando ti pestano la criniera non le mandi certo a dire. Caro Leone oggi è un giovedì un po’ da prendere per le pinze, specie per il rapporto con il tuo ambiente esterno, dove percepisci un clima di invidia o di scarsa coerenza. No panic! Grazie al tuo carisma e capacità di essere molto corretto e leale nelle tue attività, saprai come mettere in riga eventuali detrattori della tua reputazione e immagine. In amore c’è forse poco tempo oggi da dedicare al partner o a chi ti interessa. Una questione legale o burocratica, richiede come sai tempo. Il punto è che tu giustamente sei stanco di aspettare. Pazienza!

Vergine [♍️]

Qualche malinconia di troppo caro Vergine, in un periodo che sicuramente è complesso ma anche pieno di dinamiche relative alla tua rinascita emotiva. In questo giovedì la Luna in Acquario può assorbire nella sfera pratica gran parte delle tue energie e risorse. È come se a volte per non sentire troppo a livello di emozioni, ti anestetizzassi per metterti in protezione. Ecco oggi ti consiglio invece di entrare in contatto anche con i sentimenti che reputi scomodi o che ancora ti creano disagi, specie in amore. Nel lavoro ci sono cambiamenti che tuttavia ti accorgerai presto che sono positivi. Guardarti dentro è sana fiducia nei tuoi mezzi e capacità. Non dimenticarlo.

Bilancia [♎️]

Relazioni autentiche. Ecco il Mood per te caro Bilancia in un giovedì che si presenta molto interessante per il tuo benessere psico fisico e per la visibilità. La Luna in trigono in Acquario, accelera le iniziative e l’opportunità di programmare uno spostamento anche relativo alla tua professione. Più ti muovi, proponi sempre con la tua solita misura e garbo e maggiori sono le possibilità di vedere realizzato un traguardo a cui stai da tempo lavorando. Nei sentimenti c’è da parte tua ancora una certa diffidenza: oggi potresti mettere sotto esame il partner o un amico proprio perché sei alla ricerca di stabilità e relazioni il più possibili vere. Cerca di trovare il giusto mix tra passione e orgoglio. Qualcuno ti deve delle scuse ma probabilmente non ti basteranno,

Scorpione [♏️]

Magnetico e a dir poco intenzionato a riprenderti ciò che ti spetta. Caro Scorpione, in questo giovedì ci sono aspetti molto belli per la ripresa delle tue attività ma anche un certo sarcasmo e spirito di ostilità di qualcuno a cui il tuo brillare non va ne su ne giù. La Luna e Plutone in quadratura in Acquario, vogliono portare alla luce una volta per tutte chi è veramente tuo amico, tuo alleato e chi invece teme semplicemente che tu possa fare meglio di lui. Ti consiglio prudenza oggi ne l’esprimere ciò che sentì: Marte nel segno ti rende vincente ma anche a volte un po’ eccessivo e spericolato ne l’agire e nel comunicare. In amore come ti dicevo puoi finalmente mettere un punto al passato ed iniziare il capitolo nuovo per il cuore.

Sagittario [♐️]

Ci voleva una boccata di ossigeno in mezzo a giornate Caro Sagittario un po’ avare di emozioni e di opportunità. Mi piace oggi la Luna in Acquario nel settore a te dedicato ai contatti e alla presa di coscienza dei tuoi obiettivi. Certo, ancora qualche ostacolo in famiglia ma non è credo tua responsabilità, accontentare sempre chi ti è accanto. Ecco perché ti invito oggi a liberarti un po’ da gli obblighi eccessivi per canalizzare le tue energie anche in contesti più leggeri e invitanti per il desiderio che hai di serenità. Nel lavoro ancora c’è fatica ma a breve ti garantisco che sarà premiata dal coraggio che hai sempre di fare di testa tua. Un sogno per avverarsi richiede di un sognatore capace di non limitarsi alla realtà. E tu ne sei pienamente in grado.

Capricorno [♑️]

Ti muovi ne l’ambiente circostante con la circospezione di uno stambecco sulle montagne ghiacciate. Caro Capricorno, tu solo sai la fatica a volte a mostrare che tutto scorre facilmente che su di te ci si può sempre contare, quando in realtà ne l’ultimo periodo anche se per orgoglio e senso di pudore non chiedi nulla a nessuno, sei stato spesso in balia del pessimismo e delle negatività. In questo giovedì c’è l’opportunità finalmente un po’ di recuperare terreno. La Luna nel settore delle finanze aiuta a trovare soluzioni; mentre nei sentimenti anche se lentamente, sei più ben disposto al confronto con chi ti interessa. Le stelle invitano a lasciare a briglie sciolte le emozioni. Hai bisogno di ritrovarti.

Acquario [♒️]

Parla di sentimenti questa Luna nel tuo segno e della voglia di viverli senza più lo spettro delle difficoltà del passato. Sei molto consapevole e centrato caro Acquario, su te stesso e le tue priorità. Nella sfera delle relazioni, se sei ancora reduce da una delusione, puoi ora vedere le cose con maggior distacco e lucidità. Nel lavoro, giornata eccellente per incrementare gli scambi o ricevere notizie anche economiche che aspettavi da giorni. Marte in quadratura nello Scorpione, invita a non perdere tempo dietro alle richieste degli altri ma di avere verso di te un aumento de l’autostima, dedicandoti maggiori attenzioni. Sport e hobby sono favoriti. Nella creatività la tua anima respira e trova le giuste risposte.

Pesci [♓️]

Ci sono dei pensieri un po’ ingombranti che non riesci a mettere da parte. Caro Pesci, questo giovedì mi parla del tuo bisogno di stabilità nelle relazioni che possono essere ultimamente un po’ nel caos degli eventi. La Luna nel settore de l’inconscio ma anche della necessità di fare uno spazio di silenzio dentro te stesso, invita appunto oggi a riflettere, ad osservare meglio le dinamiche che vivi.

In amore, la chiarezza vince su tutto, così come nel lavoro anche se con qualche polemica e critica, sei comunque già molti passi avanti. Nettuno nel tuo segno desidera anche che tu possa un po’ evadere dalla routine. Lasciati guidare dai sogni che fai e dal tuo intuito. Raramente commetti un errore in tal senso.