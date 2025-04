Nettuno, Mercurio, Saturno e Venere offriranno un breve e rarissimo evento cosmico

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 17 aprile, il prossimo venerdì, è atteso un evento cosmico rarissimo: Nettuno, Mercurio, Saturno e Venere si allineeranno nel cielo mattutino. Ve lo dico in anticipo così potete organizzarvi. Un segnale potentissimo! Da vedere! Per chi ha voglia di svegliarsi alle cinque e possiede un binocolo da guerra fredda. Ma attenzione: l’universo non fa cose a caso. Se questi quattro corpi celesti decidono di mettersi in fila, qualcosa succederà. O almeno, così ci assicura ogni pagina Instagram con “astro” nel nome e almeno tre punti esclamativi nel profilo con titolo scritto in maiuscolo.

Gli astrologi, si sa, sono armati di entusiasmo e parole che non significano nulla, e prevedono una rinascita spirituale, la possibilità di “aprire nuovi portali interiori” (ovviamente non specificano se con password o con impronta digitale) e un’ondata di energia vibrazionale, purché tu sia disposto a fare stretching mentre mangi semi di chia. Nel frattempo, la scienza (che rovina sempre tutto) ci ricorda che si tratta semplicemente di un’illusione prospettica: i pianeti non sono davvero allineati, è solo un gioco di luci, distanze e illusioni ottiche. Un po’ come l’influencer che promuove detox tea e poi mangia carbonara dietro le quinte.



Comunque sia il cittadino italiano medio (ma penso più alle chiacchiere dalle parrucchiere, anche io ne ho una, da anni ogni volta la convinco dell’assurdità di un’idiozia in cui crede, e poi è come se si resettasse da sola), potrà assistere allo spettacolo celeste intorno alle 5:15 del mattino, guardando verso est, con l’orizzonte sgombro e la coscienza sporca di metafisica sumera.



Durerà poco: il tempo di chiedersi se è un segno del destino o solo il karma cosmico che ci prende in giro. C’è chi ha già annunciato eventi di gruppo per “celebrare la sincronicità del cosmo”, tipo meditazioni collettive nei parcheggi dei centri commerciali, dove l’unico vero allineamento sarà quello delle auto in doppia fila. E intanto la gente comune si chiede: “Ma questo allineamento ci porterà fortuna? La pace nel mondo? Una connessione 5G decente?” Spoiler: no.

In conclusione, l’universo continua a ruotare, i pianeti a orbitare e noi a cercare segni del destino mentre ignoriamo il fatto che abbiamo lasciato il gas acceso. Il 17 aprile guardate pure il cielo. Ma ricordatevi: l’unico vero allineamento che conta è quello tra il vostro cervello e il buon senso.