Oroscopo settimana dal 19 al 25 giugno 2023

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si caratterizza per una buona capacità comunicativa e un altrettanto vivo romanticismo, tuttavia fra i partner potrebbe mancare un po' di energia. In ufficio, invece, meglio evitare di sollevare discussioni con colleghi e superiori.

Toro

Settimana all'insegna della fortuna, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non risulta particolarmente romantico, tuttavia i partner potranno comunque approfittare di una buona intesa. Interessanti le possibilità in ambito lavorativo, dove potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Gemelli

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa si caratterizza per un ottimo dialogo fra i partner, i quali potranno così risolvere alcuni discussioni recenti. Sul fronte professionale, nel frattempo, è meglio non sollevare discussioni per questioni futili, con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo caratterizzato da una nuova energia, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre una buona sinergia fra i partner, i quali dovranno però prestare attenzione alla comunicazione reciproca. In ufficio, nel frattempo, è arrivato il momento di pianificare nuovi progetti.

Leone

Settimana senza grandi intoppo, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso si rivela decisamente romantico, con i partner pronti anche a lanciarsi nella sperimentazione di nuove fantasie. Sul fronte lavorativo, invece, nuovi progetti si intravedono all'orizzonte.

Vergine

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si caratterizza per una media intesa fra i partner, tuttavia un'eccessiva e immotivata pignoleria potrebbe determinare discussioni. In ambito professionale, nel mentre, sarà utile recuperare alcuni compiti rimasti in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo mediamente interessante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa si caratterizza per un buon romanticismo, ma i partner potrebbero apparire distratti sul versante più fisico del rapporto. Sul fronte lavorativo, si avrà la possibilità di guidare un piccolo team.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia richiede più attenzione al dialogo, con i partner forse troppo distratti dai loro impegni quotidiani. In ufficio, nel frattempo, è necessario prestare maggiore attenzione alle scadenze.

Sagittario

Settimana abbastanza stabile, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia offre una buona sintonia fra i partner, ma sarà necessario investire maggiormente sulla comunicazione. Sul fronte professionale, invece, spazio alla creatività.

Capricorno

Un oroscopo senza troppi intoppi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona comunicazione fra i partner, tuttavia le energie potranno apparire più ridotte rispetto al solito. In ambito lavorativo, nel frattempo, meglio evitare facili discussioni.

Acquario

Sette giorni un po' rallentati, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera di coppia appare abbastanza distratta, con i partner forse fin troppo presi da impegni personali. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Pesci

Settimana senza grandi scossoni, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa garantisce una buona intesa fra i partner, con anche momenti romantici che rafforzeranno il rapporto. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare di dimenticare scadenze già prefissate.