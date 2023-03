Oroscopo settimana dal 20 al 26 marzo 2023

Ariete

Un oroscopo promettente, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per una buona sintonia e malizia fra i partner, mentre i single si sentiranno pronti a lanciarsi nella conquista. In ambito professionale, invece, nuove opportunità si intravedono all'orizzonte.

Toro

Sette giorni interessanti, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si rinnova con un buon romanticismo, pronto a rafforzare il sentimento reciproco all'interno della coppia. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di collaboratori e superiori.

Gemelli

Settimana di alti e bassi, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa è ancora caratterizzata da una buona grinta, che si manifesterà soprattutto sul versante più passionale del rapporto. In ambito professionale, invece, bisognerà evitare di procrastinare lavori urgenti.

Cancro

Un oroscopo di media intensità, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non appare particolarmente romantica, tuttavia i partner sapranno comunque approfittare di alcuni momenti di intimità. Sul lavoro, invece, meglio non prestare attenzione alle malelingue.

Leone

Sette giorni davvero energici, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa garantisce una buona sintonia fra i partner, sia sul fronte più mentale che su quello più fisico del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Vergine

Settimana senza troppi intoppi, quella offerta dagli astri ai nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso offre un rinnovato romanticismo, utile ai partner anche per superare qualche battibecco recente. In ufficio, invece, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo pignoli con colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo ancora di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non appare particolarmente romantica, tuttavia i partner potranno approfittare di alcuni momenti di improvvisa passione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisogna affrontare alcune questioni lasciate in sospeso.

Scorpione

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso è ancora caratterizzato da una buona grinta, che si manifesterà soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, si potrà approfittare di una rinnovata creatività.

Sagittario

Settimana tranquilla, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera di coppia non offre una grande energia, sia per le coppie consolidate che per i single in cerca di conquiste, anche se non mancheranno momenti di intimità. In ambito lavorativo, invece, arriveranno delle gradite novità.

Capricorno

Un oroscopo ancora altalenante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa offre un maggior romanticismo rispetto al solito, tuttavia le discussioni fra i partner potrebbero rimanere molto accese. In ufficio, nel frattempo, è meglio evitare discussioni per questioni banali.

Acquario

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli offerti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si rivela molto passionale ed energico, con i partner pronti a realizzare fantasie a lungo taciute. Sul fronte lavorativo, invece, una nuova creatività permette di pensare a progetti inediti.

Pesci

Settimana di alti e bassi, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non si rivela particolarmente maliziosa, anche se fra i partner non mancheranno piccoli momenti di romanticismo. In ufficio, nel mentre, è necessario evitare di procrastinare ulteriormente questioni urgenti.