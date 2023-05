Oroscopo settimana dal 22 al 28 maggio 2023

Ariete

Un oroscopo grintoso, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non appare particolarmente romantica, ma i partner saranno comunque in grado di ritagliarsi degli spazi di passione. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle interessanti novità.

Toro

Settimana senza intoppi, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si caratterizza per una buona capacità comunicativa, che permetterà ai partner di fare passi importanti per il loro rapporto. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Gemelli

Sette giorni all'insegna dell'energia, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente romantico, ma i partner sapranno comunque trovare dei momenti di buona intimità. Sul fronte lavorativo, invece, meglio evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo votato alle emozioni, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si rivela decisamente romantica, con i partner pronti a vivere moltissimi momenti dolci insieme. Qualche intoppo in più sul fronte lavorativo, dove bisognerà evitare reazioni dettate dall'istinto.

Leone

Sette giorni interessanti, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso si rivela molto passionale, con i partner investiti da un'inedita malizia. Buone anche le prospettive per i single in cerca di una notte di passione. Sul lavoro, nel frattempo, bisogna recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si rivela sufficientemente romantica, con i partner pronti a regalarsi dei momenti di soddisfacente dolcezza. In ufficio, nel frattempo, bisognerà limare la propria tipica pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo caratterizzato da piccoli miglioramenti, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso si caratterizza per una nuova grinta fra i partner, particolarmente accesa sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, un progetto si intravede all'orizzonte.

Scorpione

Sette giorni un po' rallentati, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, poiché i partner sono ancora distratti dai loro mille impegni quotidiani. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di stringere nuove alleanze.

Sagittario

Settimana senza troppi ostacoli, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona intesa fra i partner, anche se le interazioni potrebbero forse essere troppo sbilanciate sul versante fisico del rapporto. In ambito lavorativo, invece, arrivano piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia risulta mediamente romantica, ma i partner dovranno impegnarsi maggiormente sul fronte della comunicazione. In ufficio, nel frattempo, è meglio evitare di provocare colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera di coppia offre una buona sintonia fra i partner, tuttavia sarà necessario investire maggiormente sulla comunicazione. Sul fronte lavorativo, invece, è arrivato il momento di dedicarsi a compiti creativi.

Pesci

Settimana tranquilla, quella prevista dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia può ancora approfittare di un buon romanticismo, anche se ai partner è richiesto di non eccedere in pretese reciproche. In ambito professionale, nel mentre, nuovi progetti si avvistano all'orizzonte.