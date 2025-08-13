“Non la rappresenteremo più”. Chiara Ferragni cambia l'agenzia di pr

La collaborazione tra Chiara Ferragni e l’agenzia Lighthouse Communication è ufficialmente giunta al capolinea. A comunicarlo è stata la stessa agenzia fondata da Roberta ed Enrico Sarzanini, con una nota stringata ma inequivocabile diffusa il 13 agosto: “ Lighthouse Communication s.r.l.s. comunica di non rappresentare più la signora Chiara Ferragni, alla quale augura tutto il bene per il futuro. ” Una comunicazione che conferma la rottura definitiva di un rapporto nato con un obiettivo ben preciso: rilanciare l’immagine pubblica dell’imprenditrice dopo lo scandalo legato al caso Balocco, che ha profondamente danneggiato la sua reputazione.

Dalla crisi alla rottura

Ferragni si era rivolta a Lighthouse Communication nei primi mesi del 2025, in piena crisi d’immagine, affidando all’agenzia il delicato compito di gestire la sua comunicazione e la strategia di riposizionamento. Tuttavia, già a fine giugno si erano manifestati i primi segnali di difficoltà: le due parti avevano annunciato una “pausa” temporanea della collaborazione, legata, almeno ufficialmente, al processo di rebranding delle società dell’influencer previsto per il secondo semestre dell’anno.

Ma evidentemente, dietro quella pausa si celavano divergenze più profonde. Secondo indiscrezioni, le parti non sarebbero riuscite a trovare un’intesa sulla gestione della crisi reputazionale e sul nuovo posizionamento dell’immagine pubblica di Ferragni. A poco più di un mese da quella sospensione, è arrivata la rottura definitiva.

Chiara Ferragni non commenta

Al momento, Chiara Ferragni non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Dopo mesi complessi, fatti di polemiche, indagini e riorganizzazioni interne, l’imprenditrice sembra mantenere un profilo basso, almeno pubblicamente. La separazione da Lighthouse rappresenta però un passaggio significativo nel suo percorso di rilancio.

Ora la domanda è:Chiara Ferragni per la gestione della sua immagine e della sua comunicazione strategica? Una scelta che, vista la delicatezza del momento, sarà fondamentale per il futuro del suo brand personale e delle sue aziende.