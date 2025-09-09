Crasso, il banchiere che comprò Roma: la parabola del primo miliardario al potere

Quello che resta è una torre, un arco e un deserto di pietre. Carre è una di quelle città che fu capitale e ormai non ci sono quasi più segni della sua grandezza. Dicono che sia nata per onorare la luna, nella valle del fiume Balikh, che scorre perenne e senza fine, perché l’origine è la sorgente carsica di ʿAyn al-ʿArūs, la fonte della sposa. Quando arriva a Raqqa si confonde con l’Eufrate, con un matrimonio che è all’origine della civiltà. Carre prima di essere persiana, quando ancora si chiamava Ḫarrānu, era la capitale sacra degli Assiri. È qui che l’uomo più ricco della storia ha trovato il suo destino.

Comincia dalla fine, perché la morte di Crasso è già un romanzo. È un sipario che si chiude con un gesto teatrale, crudele e perfetto: oro fuso nella bocca del più ricco dei Romani, come a dirgli che aveva osato troppo, che aveva creduto davvero che con i denari si potesse comprare anche il respiro dell’eternità. L’oro che lo aveva reso intoccabile diventa la sua condanna. Una caricatura funebre. La ricchezza che zittisce, che soffoca, che non perdona.

Non fu battaglia, fu accerchiamento. Fu il deserto che si prende gioco dell’uomo che crede di piegarlo con i denari. L’inizio è polvere e presagio. I Parti non si vedono. Si sentono. Rumore di zoccoli lontani, come tuoni che rimbalzano tra le dune. Poi appaiono, ma non si fermano. Fuggono. Tirano frecce mentre voltano le spalle. È il “tiro alla partica”, danza beffarda, invenzione di un popolo nomade che conosce il deserto come i Romani conoscono il Foro. Le legioni avanzano, poi si chiudono a testuggine. I dardi piovono senza sosta, come pioggia secca che non disseta. I soldati resistono, serrati negli scudi. Ma il sole li brucia, la gola si spacca, la sabbia entra nelle ferite. Non c’è nemico da affrontare, solo un vuoto che uccide. È guerra di logoramento, lenta, spietata. Ogni tanto un manipolo si lancia in avanti, ma trova il nulla. I Parti tornano, colpiscono e scappano. I Romani imprecano, cadono, muoiono senza capire. Poi arriva la cavalleria pesante. I catafratti. Cavalieri corazzati da capo a piedi, lance lunghe come alberi. Avanzano come un muro mobile. I Romani non hanno spazio, non hanno acqua, non hanno fuga. È un urto che spezza ossa e speranze.

È il 53 avanti Cristo e il deserto di Carre diventa la tomba di un sogno più grande del denaro. Crasso aveva portato legioni e ambizioni in Siria per piegare i Parti, per regalarsi un trionfo che lo mettesse allo stesso livello di Cesare e Pompeo. Voleva che la sua vita non fosse ricordata solo per i sesterzi accumulati ma per la gloria delle vittorie. Ma la gloria non si compra, e il deserto non conosce cambiali. Gli arcieri parti ridono della superbia latina, i catafratti massacrano, suo figlio Publio cade tra le prime vittime, e la disfatta diventa leggenda. Muore da soldato, circondato, trafitto. La sua testa mozzata viene portata su una lancia davanti all’accampamento romano. È una scena che toglie respiro. Crasso, il padre, vede il volto del figlio trasformato in trofeo. È l’inizio della disfatta totale.

Crasso viene catturato, umiliato, deriso. Un destino che sembra scritto da un poeta malvagio: chi ama solo l’oro, muore d’oro.

Ma per capire Carre bisogna tornare indietro. Crasso non nasce console. Crasso nasce ricco. E questa è già una colpa a Roma, una città che aveva imparato a venerare la virtù del guerriero e la parola del tribuno. Lui, invece, cresce con il fiuto degli affari. Compra case bruciate a metà prezzo, presta denaro a usura, si infila in ogni investimento con l’avidità di chi sa trasformare la disgrazia altrui in opportunità. Una sorta di re Mida repubblicano, ma senza mito, solo con calcoli e ricevute.

La sua storia è una maledizione. È lui che spezza la speranza di libertà di Spartaco e degli altri schiavi che fanno paura a Roma. Spartaco è stato un incubo. Gladiatore, trace, uomo nato per combattere. Guida un esercito di fuggiaschi, pastori, servi, vagabondi. Umilia più volte le legioni inviate contro di lui. È un’offesa personale all’orgoglio di Roma. Crasso prende il comando e cambia le regole. Non basta vincere, bisogna terrorizzare. Quando i suoi soldati fuggono davanti ai ribelli, inventa una punizione antica e mostruosa: la decimazione. Un uomo su dieci viene ucciso dai compagni. È la disciplina del terrore, la stessa che piega gli schiavi e gli stessi legionari.

La guerra finisce a Petelia, in Calabria. Spartaco cade combattendo, con la spada ancora in pugno. Il suo corpo non sarà mai ritrovato. La leggenda lo consegna al mito. Ma Crasso non si accontenta della vittoria. Vuole un segno eterno. Così ordina la crocifissione di seimila prigionieri lungo la via Appia, da Capua a Roma. Un bosco di corpi, un corridoio di morte che accompagna chiunque entri nell’Urbe. È il modo in cui il ricco si costruisce un monumento: non templi, ma croci.

Immaginate quella strada. La via più maestosa del mondo trasformata in un cimitero verticale. I viandanti costretti a passare tra gli ultimi respiri degli schiavi. Non c’è voce che non tremi, non c’è bambino che non pianga, non c’è mercante che non si chieda se Roma sia città di dèi o di demoni. È il trionfo crudele di Crasso, l’atto con cui si guadagna il consolato. C’è tutto il paradosso del personaggio. Crasso vuole gloria, ma la gloria gli sfugge sempre. Pompeo arriva dopo la battaglia, si prende parte del merito e il favore del popolo. Cesare, più tardi, trasformerà i suoi debiti in potere e conquisterà il mondo. A Crasso restano le croci: una vittoria che profuma più di vendetta che di grandezza.

Così Roma impara a ricordarlo: come l’uomo che spense il sogno di Spartaco, non con l’onore di un duello, ma con il legno e i chiodi di migliaia di croci. La sua gloria è quella della paura. La sua eredità, un deserto di dolore piantato sulla strada che portava al cuore dell’impero. C’è un’immagine che resta. Il sole che cala sulla via Appia, le ombre lunghe delle croci che si allungano sulla pietra. È il tramonto di Spartaco, è l’alba di Crasso. Un’alba amara, che odora di ricchezza e di sangue. Un monito che dice: a Roma anche la libertà può finire in saldo, e il prezzo lo decide chi ha più denaro e più crudeltà.

Non poteva che essere così. Nella Roma dei Gracchi e dei generali, Crasso è l’eccezione: non comanda eserciti, compra potere. E il potere, quando manca di voti e di spade, si misura in oro. Così finanzia campagne elettorali, apre porte, stringe alleanze. E quando appare Cesare, giovane, brillante, affamato di futuro, Crasso gli fa da banca. Dietro la gloria del conquistatore delle Gallie c’è il credito illimitato del banchiere dell’Urbe. Pompeo, invece, lo tollera e lo teme. Cesare lo usa. Insieme formano un patto segreto che passerà alla storia come il primo triumvirato: spade, consenso e denaro. Roma venduta all’incanto. Crasso sogna di essere ricordato al pari degli altri due. Ma Pompeo ha già un’aura da nuovo Alessandro, Cesare diventerà Cesare. E lui? Lui resta “il ricco”. La parola stessa diventa insulto. Non gli basta. Vuole la gloria che non ha. La cerca come un collezionista ossessivo. Da qui l’avventura in Siria, da qui il sogno di piegare i Parti.

Il paradosso di Crasso è che con i suoi sesterzi avrebbe potuto vivere cento vite serene, lontano da battaglie e complotti. Ma Roma non perdona chi si accontenta. Bisogna salire sul palcoscenico, misurarsi con la gloria. E lui sceglie il passo più lungo della sua ombra. L’avidità lo spinge nel deserto, la Storia lo punisce con un epitaffio ridicolo.

Eppure, non bisogna liquidarlo con disprezzo. Crasso è la prova vivente che la politica è sempre stata un intreccio di denaro e ambizione. Non era solo un ricco: era il ricco che aveva capito che Roma si poteva comprare. Non per sempre, certo, ma abbastanza a lungo da decidere chi s’improvvisava console, chi comandava un esercito, chi costruiva una carriera. Senza di lui, Cesare sarebbe stato solo un brillante avvocato con più debiti che clienti. Senza i suoi prestiti, forse non ci sarebbe mai stato Rubicone, né Gaio Giulio imperatore.

Crasso è l’anello mancante tra il patrizio guerriero e il banchiere moderno, il primo plutocrate al potere. Non aveva il carisma, non aveva le legioni, non aveva i poeti. Aveva i soldi. E li usò fino all’ultimo denario per comprare un posto nella Storia. Lo trovò, ma a modo suo. Non come vincitore, ma come parabola. L’oro che uccide, l’ambizione che consuma, la ricchezza che non redime.

Lo raccontano le cronache, ma sembra già satira: il più ricco dei Romani, sconfitto da cavalieri leggeri; il console più avido, deriso da popoli che non conoscevano il valore del sesterzio; l’uomo che comprava tutto, comprato dalla Morte al prezzo più alto. E così Crasso vive ancora, non come Cesare e Pompeo, non come condottiero o imperatore, ma come ammonimento. Ogni volta che il denaro pretende di farsi potere assoluto, il suo nome torna fuori. Non serve guardare troppo lontano: i Crassi abitano sempre il nostro tempo. Cambiano solo i palazzi, le banche, i mercati. La lezione, invece, resta la stessa: puoi comprare case, amici, senatori e voti, ma non potrai mai comprare la gloria.

Crasso è la risata amara di Roma.

È la dimostrazione che anche la ricchezza smisurata può trasformarsi in caricatura. È la favola nera che racconta ai posteri che c’è sempre un deserto, sempre una Carre, sempre un oro fuso in bocca ad aspettare chi confonde la moneta con il destino