L'oroscopo di oggi - martedì 21 ottobre 2025

Ariete [♈️]

Oggi hai una forza notevole caro Ariete, dettata dalla volontà di non scendere più a compromessi, specie nel lavoro. Il Sole in ingresso nel segno dello Scorpione, aumenta la percezione e l’intuito: puoi mettere a segno un successo importante per la sfera pratica o essere più su di giri e ansioso di trovare soluzioni, anche in famiglia o con il partner. La passione appunto in amore può raggiungere vette di tutto rispetto: ora sei molto deciso su cosa chi vuoi e con chi vuoi condividere tempo di qualità. Se hai la possibilità inizia a programmare per il prossimo week end uno spostamento: sarà molto positivo.



Toro [♉️]

In attesa di notizie che possono riguardare il tuo lavoro. Caro Toro in questo martedì c’è più necessità di stabilire confini netti tra obblighi, responsabilità e momenti di svago perché ultimamente ne hai avuti davvero pochi. Il Sole inizia la sua opposizione nello Scorpione a cui si aggiungono anche Mercurio e Marte. Inevitabile qualche rallentamento nelle comunicazioni pratiche, nonché nei sentimenti un tuo essere molto pignolo nel valutare i comportamenti di chi ti interessa. Cerca però di non far diventare tutto una sfida, una questione di principio e di potere.

Amare è essere liberi di esprimere il proprio essere e questo tu lo sai molto bene.



Gemelli [♊️]

Un’altra giornata che vola via nella girandola di impegni ma anche nel Mood di una grande selettività con la quale caro Gemelli valuti le persone che ti girano intorno. Sei dunque molto concentrato su te stesso e sul bisogno di raggiungere traguardi il più possibili produttivi nella professione. Momento questo dove la spinta creativa e la curiosità verso nuovi ambienti e conoscenze, andrà alle stelle. Se vivi una relazione di vecchia data invece potresti essere assalito da un po’ di noia: chiedi al partner di fare cose diverse assieme. Hai necessità di fare spaziare il tuo cuore.



Cancro [♋️]

Che bello per te l’ingresso del Sole ne l’amico segno dello Scorpione, capace di sollecitarti caro Cancro tutta una serie di emozioni che hanno come comune denominatore l’intensità e il tuo essere sensuale. Martedì tuttavia che ti trova oberato di impegni e in famiglia o con un parente stretto può nascere un clima di tensione dovuto al fatto che spesso ti fai carico tu delle esigenze dei tuoi cari. Niente paura perché già dal pomeriggio malgrado la stanchezza, troverai spazi di evasione e di relax. Lavoro super favorito come lo studio di nuove discipline. Stai investendo su te stesso e questo si vede molto bene.



Leone [♌️]

Sei decisamente più centrato su te stesso e sulla qualità del tuo benessere e della tua vita. Caro Leone, certamente le sfide non mancano: i pianeti in Scorpione creano dissensi e polemiche nel tuo ambiente lavorativo, costringendoti magari un po’

a rallentare la tua corsa, ma non ad arrestarla. Oggi ti vedo più forte anche nella forma fisica, dove però ancora ti consiglio più riposo e cautela con lo stress eccessivo, visto che tendi a somatizzare molto le emozioni. Ti dico anche che in amore malgrado una possibile distanza emotiva dovuta agli impegni, con chi ti piace la passione non manca ma occorre anche mettere un po’ da parte il passato e l’orgoglio. Riuscirai nel tuo intento di farti apprezzare per ciò che veramente vali.



Vergine [♍️]

La Luna ancora nel segno della Bilancia ti porta caro Vergine ad osservare molto ciò che accade intorno a te, generando a volte dei dubbi su una dinamica o su una persona che può avere verso di te un atteggiamento contraddittorio. Non serve spaccare il capello in quattro ma semplicemente darti la possibilità oggi di stare più defilato e quindi meno disponibile con chi sia nel lavoro che nei sentimenti, sembra darti un po’ troppo per scontato. Il Sole in ingresso nello Scorpione aumenta le tue energie e la capacità di gestire risorse ed impegni. Come un progetto equilibrista ti destreggi abilmente tra le insidie del quotidiano, lasciando gli altri a guardare, spesso a bocca aperta.



Bilancia [♎️]

Al centro della scena anche oggi. Caro Bilancia, il tuo cielo astrologico mi parla di affermazione pratica e di contatti che dopo tante incertezze della scorsa primavera, possono tornare ad essere per te determinanti e positivi. In amore, hai una forte carica di sensualità ma anche il bisogno di ricevere più conferme da chi ti interessa. Ottima giornata che promuove avanzamenti di carriera, spazzando via tutte quelle perplessità che ti facevano dubitare del tuo valore. Saturno in quadratura assieme a Nettuno, invitano specie se sei nato tra il 18 e 20 ottobre a fare chiarezza nelle tue emozioni. Tutto ciò che avverti come zavorra va lasciato indietro senza ripensamenti e rimpianto.



Scorpione [♏️]

Ehilà Scorpione buon inizio stagione di compleanno! Il Sole oggi scende negli abissi delle tue profondità emotive per mettere in luce le tue caratteristiche più belle: coraggio, sensualità e determinazione. Mi piace questa giornata che riesce anche nel lavoro ad essere produttiva, malgrado alcuni rallentamenti e qualche spesa per la casa imprevista. In amore puoi sentire forte il bisogno di complicità e appartenenza con chi ti interessa, ma hai anche lo stimolo e l’auto stima giusti verso te stesso per tutelarti da possibili delusioni. Questa forza aumenta anche grazie a Giove, Saturno e Nettuno che tramutano i tuoi desideri in realtà tangibile. A testa alta e cuore corazzato vivi molto meglio.



Sagittario [♐️]

Malgrado una certa tua emotività che ti fa vivere un po’ le giornate come se stessi su l’ottovolante, oggi caro Sagittario sei decisamente più propenso a ritrovare pace ed equilibrio interiore. Non te lo nascondo, il periodo resta complesso per le tue attività pratiche ma hai anche la possibilità non da sottovalutare di poter modificare anche drasticamente ciò che non ti va a genio. La Luna in sestile nella Bilancia mi parla di collaborazione e di accordi che saranno postivi per dare più sprint al tuo lavoro. In amore stai imparando l’arte del non controllare ciò che fanno gli altri. Massima libertà quindi, basta che però non manchi il rispetto.



Capricorno [♑️]

Raccogli il guanto di sfida caro Capricorno con un piglio decisamente più orientato è positivo ai tuoi reali bisogni. In questo martedì risulta benefico l’ingresso del Sole che nel segno dello Scorpione smuove le tue attività pratiche, facendoti scendere in campo in prima linea. C’è qualcosa che ancora nei sentimenti non ti torna e che tu sia single o in coppia, potresti riscontare la voglia specie oggi di dedicarti ai tuoi spazi, piuttosto che cercare condivisione con l’esterno. Poco male perché questo Mood di possibile freddezza da parte tua, sarà presto sostituito con lo slancio della passione. Tutto sta a rimettere in equilibrio anche il tuo lavoro. Calma e strategia aiutano a fare il resto.



Acquario [♒️]

Oramai sei abituato caro Acquario alle contraddizioni del cuore e nella stagione dello Scorpione, potresti sentire ancora più forte la pressione tra ciò che desideri da una determinata persona e ciò che questa poi è in grado di offrirti nella realtà. L’importante è mantenere lucidità e calma circondandoti anche delle persone giuste perché in questo martedì avrai maggiore bisogno di vicinanza e dialogo. Nel lavoro possono esserci screzi con un socio o collaboratore, probabilmente per una tua visione diversa della attività. Non giungere per forza allo scontro e se qualcosa non ti convince più, puoi sempre aprirti a nuove strade. Urano in trigono ti vuole in grande movimento.



Pesci [♓️]

La stanchezza fisica anche oggi può farti un po’ rallentare i ritmi caro Pesci. Può essere che desideri maggiore sostegno e conferme da chi ti è vicino, anche perché ultimamente ti sei preso tante responsabilità sulle spalle. In questo martedì, l’ingresso del Sole nel segno amico dello Scorpione ,aiuta a ricaricare le batterie, agevolando anche i contatti di lavoro e gli impegni.

Nei sentimenti con Venere in quadratura nella Bilancia, puoi avvertire a volte un senso di costrizione nella tua relazione che invece avrebbe ora più bisogno di leggerezza e stimoli. Ti consiglio di usare la tua sensibilità per avvicinarsi al partner o alla persona che ha catturato la tua attenzione. Attraverso l’espressività del tuo sguardo puoi dire tutto ciò che pensi anche restando in silenzio.