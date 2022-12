Cacciato di casa dopo 24 giorni: i guai di Adriano con la moglie

Dopo una carriera che sulla carta sarebbe stata promettente ma la mente non ha mai seguito le potenzialità del corpo, l'ex calciatore nerazzurro Adriano Leite Ribeiro soprannominato "L'Imperatore" è convolato a nozze a novembre con Micaela Mesquita come abbiamo scritto sul Giornale.it. Peccato, però, che dopo le promesse sull'altare il rapporto si sia già incrinato a tal punto da essere cacciato di casa dalla novella sposa.

Mannaggia al Mondiale

" Matrimonio fulmineo " l'hanno chiamato i quotidiani brasiliani di sport e gossip: come riporta Extra Globo, infatti, esattamente 24 giorni dopo aver firmato le carte del matrimonio civile, Adriano si sarebbe già separato da Micaela. L'ex calciatore e la moglie si sarebbero lasciati dopo un'accesa discussione a causa del Mondiale di calcio in Qatar. Secondo un fonte del giornale brasiliano, alcuni giorni fa Adriano sarebbe andato a trovare alcuni amici a Vila Cruzeiro, a Penha, luogo in cui è cresciuto nella zona nord della città di Rio de Janeiro e facendo rientro a casa soltanto due giorni dopo.

La furia della moglie

Il problema, però, non è stata la partita in sé ma il fatto che Adriano non sia più rientrato in casa né in serata e nemmeno il giorno dopo: Micaela l'avrebbe rivisto soltanto 48 ore dopo e senza alcuna spiegazione su dove si trovasse il marito che ha comunque provato a chiedere scusa vedendo Micaela (giustamente) andare su tutte le furie. Da quel momento in poi la situazione è precipitata anche a livello social con i due che hanno eliminato reciprocamente il "follow" mentre Micaela ha fatto ancora di più cancellando le foto con, a questo punto, l'ex marito. Un selfie è il riassunto della situazione: " Cosa rara. Il tuo specchio ha la mia faccia ". Viceversa, per il momento, Adriano ha lasciato intatte le foto con la compagna.

Annullati i festeggiamenti

Insomma, L'Imperatore non trova pace neanche in campo sentimentale: 24 giorni sono bastati a mandare tutto a monte per una partita di calcio dagli amici e la successiva e inspiegabile sparizione. Tra le cose più gravi, poi, i festeggiamenti previsti per questo fine settimana in cui la coppia aveva invitato i parenti e gli amici più stretti per bindare alle fresche nozze di poco più di tre settimane fa. In passato, secondo i bene informati, i due avevano già vissuto momenti di crisi (nel 2015) ma non erano ancora sposati e poi, tra tira e molla, nella loro relazione si sono lasciati e ripresi per ben cinque volte. La sesta, questa, sarà quella definitiva?