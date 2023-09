Il coraggio si ha o non si ha

Mentre trema la terra ricordandoci che siamo tutti piccoli e poveri il circo dei paperoni continua. Esordio del Mancio e del monaco di Certaldo sulle panchine di Arabia Saudita e Italia. Sembra incredibile ma va peggio al primo che perde.

Poca mentalità offensiva per noi, ci sta. Non è nella nostra natura. Non ci sta, invece, di prendere gol per due partite di fila contro la Macedonia del Nord dimostrando che siamo tristi anche in fase difensiva. Dovranno soffiare anche i numerosi bambini dagli spalti di San Siro per spiegare le vele del galeone con le incerottate vele azzurre per sostenerlo nel mare in tempesta verso l’Europeo. Servono grinta, tenacia, baldanza. Prezzi popolari. Posti disponibili in ogni settore, contrariamente al derby di Milano già sold out da agosto.

Bagnaia svela al mondo il suo coraggio ridefinendo i confini del "non mollo mai" e risalendo sul podio dopo il grave incidente della scorsa settimana.

La Germania trionfa fragorosamente e con merito nella finale dei Mondiali di basket. Arriva a giocarsela vincendo le partite con un solo canestro di scarto contro tutti, dimostrando di essere squadra. Se non vincono i più forti vince la squadra più forte, più unita, più solida. Questa l’ essenza dello sport.

Il Cile gioca la prima partita alla fase finale dei Mondiali di Rugby esattamente 50 anni dopo il colpo di stato dei militari capeggiati del macellaio Pinochet. Un simbolo di lotta e sofferenza scovato nelle foto del weekend.

Si ultimano le rose dei tornei di Fantacalcio che vedono impegnati bambini e bambinoni di ogni età che si accapigliano con fidanzate e mogli per partecipare ad infinite e snervanti aste con colleghi, amici, compagni ed ex compagni di classe.

Aspettiamo la Ryder Cup di golf il 29 settembre, arriverà a Roma a fari spenti come spesso succede se non si tratta di calcio nel nostro angolino di mondo. Biglietto di ingresso base per la il giro finale di domenica 260 €. 1040 euro per la famiglia tipo. Non portate panini con cotolette, birre ghiacciate, thermos di caffè. Non sono ammessi. Comprerete i loro prodotti a prezzi folli. Centinaia di milioni di spettatori tv collegati da tutto il mondo, migliaia di turisti americani e non a Roma per un evento per noi marginale. Chi di voi esperti di sport lo sapeva?