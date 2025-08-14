"Due uomini in squadra". Scoppia il caso Vietnam ai Mondiali U21 di volley femminile

Bufera ai Mondiali U21 di volley femminile: il Vietnam avrebbe due uomini in squadra. Il caso sta facendo il giro del mondo e ha scosso la competizione in corso in Indonesia, coinvolgendo – anche se marginalmente – l’Italia. Le azzurre allenate da Gaetano Gagliardi domani affronteranno la Cina dopo aver vinto la partita contro l’Indonesia, ma in realtà avrebbero dovuto affrontare il Vietnam. Quest’ultima compagine è stata però esclusa dal torneo per aver schierato almeno “un giocatore non idoneo”, risultato essere un maschio.

Entrando nel dettaglio della vicenda, la Federazione internazionale di pallavolo ha sanzionato il Vietnam con la sconfitta 0-3 a tavolino in quattro delle cinque partite disputate nel girone in base ai risultati di un'indagine avviata per "preoccupazioni sollevate in merito alla presenza di una giocatrice non idonea" nella selezione. La Fivb ha avviato accertamenti sul sesso delle giocatrici Dang Thi Hong e Phuong Quynh e il primo è stato confermato essere maschio. L’atleta era “ineleggibile secondo l’articolo 12.2 dei regolamenti disciplinari”, quanto si legge nella nota della Federvolley.

Il Vietnam ha deciso di non schierare i due nell’ultimo match del girone contro Porto Rico e infatti il risultato della gara – vittoria per 3-1 – è stato omologato. La compagine asiatica è stata dunque retrocessa dal terzo all'ultimo posto del girone di qualificazione, mentre il giocatore di cui è stato accertato il sesso è stato squalificato dal torneo con effetto immediato. Ma non è finita qui, perché gli organi disciplinari della Fivb potrebbero adottare ulteriori provvedimenti.

Riflettori accesi anche sulla gestione dei controlli che hanno consentito l’ammissione al torneo dei due partecipanti fuori regola. Nel frattempo è stato rivolto un invito alla federazione vietnamita a fornire spiegazioni e chiarimenti.