Ecco la Fiamma Olimpica, oggi l'accensione al Quirinale

La fiamma olimpica è arrivata in Italia curiosamente nel giorno di Santa Barbara, martire del fuoco. Dopo la cerimonia di consegna avvenuta di mattina allo Stadio Panathinaiko di Atene, nelle mani dei due tedofori Jasmine Paolini e Filippo Ganna, ha raggiunto Roma con un volo atterrato a Fiumicino poco dopo le 17. La sacra fiamma è uscita dall'aereo alle 17.25 in una lanterna portata dalla tennista e dal presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò. «È incredibile, mi sento onorata, è un'emozione grandissima e mi sto godendo questa giornata. Che messaggio porta la fiamma? Impegno, passione e pace, spero porti ciò in tutta Italia», dichiara sorridente Jasmine. «Mi tremava la mano a portare la torcia. È stato un momento troppo veloce, avrei voluto fare qualche km in più», ha invece raccontato il ciclista, mentre il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha espresso un desiderio: «Che questa fiaccola ci porti a essere uniti. Quando sei all'estero ti rendi conto di quanto siamo apprezzati e in Italia alle volte non ce lo diciamo da soli. Ma ogni tanto andrebbe fatto».

Dopo lo sbarco a Fiumicino, la fiamma è stata poi consegnata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale, dove trascorrerà la notte. Questa mattina è invece prevista una cerimonia di accensione della torcia, sempre al Quirinale, alla presenza della presidente del CIO Kirsty Coventry. Con la quale si incontrerà Malagò, che ieri al Quirinale ha parlato di «emozioni che ti ripagano di tutti gli sforzi. Adesso la fiamma olimpica girerà l'Italia e arriverà a Milano il 6 febbraio. Mancano due mesi e le aspettative sono molto alte, ma l'organizzazione di un'Olimpiade è molto complessa. Ogni giorno c'è una cosa nuova, ecco perché non si può dire che sia tutto pronto».

La staffetta partirà domani mattina dallo Stadio dei Marmi e inizierà il grande viaggio di 60 giorni che toccherà tutte le 110 province italiane. Il primo tedoforo sul suolo italiano sarà Gregorio Paltrinieri. Con l'olimpionico del nuoto parteciperanno anche Elisa Di Francisca, Gimbo Tamberi e Achille Polonara.