I figli di Capuano e le bastonate

MotoGP dal Giappone su Sky, Guido Meda vede un tizio col caschetto sventolare la bandiera a scacchi e si stupisce: «Renato Zero?!». Era un cantante ma asiatico, non il Re dei sorcini, e quando si è girato Meda ha dovuto rettificare. «Ah no, no. È, credo... un influencer. Da dietro aveva quel nero corvino là!».

***

La Giornata Tipo nota su X che il Bayern ora gioca a basket nella nuova Arena da 12mila posti che, in poche ore, diventa pure uno stadio da hockey: «In due anni è stata fatta la gara d'appalto e i lavori sono terminati tre mesi prima del previsto». Che sciocchi! Beati noi coi nostri impianti che sanno di storia!

***

De Zerbi: «I miei giocatori devono avere carattere sempre, anche quando vanno al supermercato o al ristorante».

***

L'allenatore del Foggia Eziolino Capuano: «I figli si baciano quando dormono, durante il giorno vanno bastonati».

***

In conferenza hanno chiesto a Nesta: «Cosa ne pensi di un arbitro di Roma che arbitra Monza-Roma?». L'ex difensore con filosofia: «Ma magari è della Lazio!».

