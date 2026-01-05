Michael Schumacher, la foto inedita condivisa dalla figlia nel giorno del compleanno: "Il migliore di sempre"

Lo scorso 3 gennaio Michael Schumacher ha compiuto 57 anni. Un traguardo che i tanti fan disseminati per il mondo non hanno pututo festeggiare insieme al grande campione, che da anni è lontano dalle scene pubbliche per ragioni note e molto tristi. La figlia Gina-Maria ha tuttavia voluto condividere uno scatto del padre del tutto inedito per fargli gli auguri e tenere alto il suo ricordo nel cuore dei tanti follower che ancora lo seguono con affetto.

Nell'immagine si vede un Michael Schumacher sorridente e sereno insieme alla moglie Corinna e ai figli Mick e Gina. Un istante felice della vita della famiglia Schumacher, precipitata poi nel dolore e nello sconcerto dopo il gravissimo incidente in cui è rimasto coinvolto l'ex pilota di F1. Nello scatto, Mick e Gina sono ancora piccoli, mentre Michael e Corinna ridono felici. Insomma, l'immagine trasmette tanto affetto e calore. Molto tenera la dedica di Gina: "The best forever. Happy birthday, Dad!", ossia: " Per sempre il migliore. Buon compleanno, papa!" .

Sono più di dieci anni, ormai, che Schumacher non si trova più sotto i riflettori. L'ex pilota ha subito un gravissimo incidente il 29 dicembre 2013. L'uomo si trovava a Méribel, nelle Alpi francesi, e stava sciando fuori pista insieme a suo figlio. Stando alla ricostruzione, proprio durante una discesa l'ex pilota avrebbe finito con l'urtare una roccia nascosta dalla neve, che lo ha fatto cadere. Il campione ha così battuto con forza la testa contro un'altra roccia che gli ha provocato seri danni cerebrali, nonostante indossasse il casco. Inutile la corsa all'ospedale di Grenoble: malgrado i tempistivi interventi chirurgici, non c'è stata mai la possibilità di ottenere un vero e proprio recupero.

Schumacher è stato tenuto in coma farmacologico per mesi, e dopo il risveglio ha

continuato ad avere bisogno di aiuto. Nel 2014 è stato trasferito in una clinica privata per un lungo percorso riabilitativo, e oggi vive nella sua residenza in Svizzera, costantemente assistito da personale qualificato.