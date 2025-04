Micheal Jordan e il "giallo" della Ferrari ritrovata dopo 15 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Ne saranno felici i collezionisti che la cercavano da tempo ma anche l'ex proprietario, la leggenda del basket Michael Jordan, che l'ha posseduta tra gli anni più importanti della sua irripetibile carriera: dopo essere sparita per 15 anni è stata ritrovata la Ferrari 512 TR. La rara auto sportiva del Cavallino per l'ultima volta era stata vista nel 2010 quando fu venduta all'asta per la cifra di centomila dollari e da quel momento in poi scomparsa nel nulla.

La storia dell'auto

A darne notizia sono stati i profili social di John Temerian, fondatore della pagina "Wearecurated" e specializzato nell'acquisto e vendita di macchine d'epoca e specializzati in Ferrari, Lamborghini e Amg. Jordan acquistò la Ferrari all'inizio degli anni '90 diventando un'immagine familiare nella sua città natale, Highland Park, in Illinois. Di colore nero, sul web si trovano numerose foto con lui alla guida dell'auto che nel tempo hanno consolidato lo status di oggetto da collezione.

Da Jordan a Gardner

" Consegnata nuova a Michael Jordan il 29 febbraio 1992 attraverso Lake Forest, concessionario ufficiale Ferrari in Illinois, Ferrari 512 TR Chassis #091341 rimase di proprietà di Jordan fino al 13 ottobre 1995", racconta Temerian. Gli appassionati ricorderanno le foto della Ferrari nera nel 1992 durante gara cinque della finale Nba tra i Chicago e i Knicks e successivamente fotografata dal fotografo personale di Jordan nella sua casa di Highland Park.

La storia della super car non finisce con Jordan che nel 1995 decise di venderla a Chris Gardner, imprenditore americano la cui vita ha ispirato il film del 2006 "The Pursuit of Happyness", "La ricerca della felicità", girato da Gabriele Muccino e interpretato da Will Smith il quale fu ispirato a a cambiare vita dopo aver visto un uomo su una Ferrari rossa. Anche in questo caso, la Ferrari che fu poi di Gardner girava spesso per le vie di Chicago con la targa "Not MJ", ossia "non più di Michael Jordan".

Un'assenza durata 15 anni

Ma dov'era finita, dal 2010, questa auto d'epoca che ha fatto sognare milioni di appassionati? È stato scoperto che il nuovo proprietario l'ha tenuta dentro un garage in California, dalle parti di Los Angeles e che a causa delle sue precarie condizioni di salute non l'ha più potuta utilizzare. Fortuna ha voluto che l'auto d'epoca si sia salvata dai numerosi incendi che hanno colpito l'area nei mesi scorsi e di cui hanno parlato le cronache di tutto il mondo. " Ci sono pochi momenti in questo settore che ti fanno venire davvero i brividi. Trovare quest’auto è stato come risolvere un mistero che ci tormentava da anni. Nessuno sapeva dove fosse finita, finora", ha raccontato Temerian emozionato in un video pubblicato sui social.

" Siamo entusiasti di riportarla al mondo.

Ed è incredibile che si sia salvata dalle fiamme: nel luogo del ritrovamento c'erano case bruciate tutto intorno", ha concluso l'esperto di auto, spiegando che dopo la restaurazione della durata di un anno tornerà a brillare come fosse nuova.