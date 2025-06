Riecco Tamberi: "Qui per mia figlia"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Avanti per mia figlia». Dopo aver fatto gioire un anno fa anche il presidente Mattarella, stasera Gimbo Tamberi è pronto a regalare un altro show all'Olimpico di Roma, per la 45ª edizione del Golden Gala che stranamente ancora manca nel suo palmares di successi. Ma intanto il campione olimpico di Tokyo, mondiale ed europeo in carica nel salto in alto si racconta. «La sofferenza post Giochi racconta non c'è più da quando Chiara mi ha dato la notizia di aspettare nostra figlia. Deve ancora nascere (a metà agosto, ndr) e già le devo tantissimo. È lei che mi ha dato il coraggio di continuare fino alle prossime Olimpiadi». Per il marchigiano, al debutto stagionale, si tratta di un ritorno in pedana a 265 giorni dalla vittoria nella Diamond League 2024. A Roma troverà l'oro di Parigi, il neozelandese Kerr. Saranno in totale 20 gli azzurri in gara all'Olimpico, dopo il forfait di Lorenzo Simonelli (influenza). Da Furlani (lungo) a Nadia Battocletti (5.

000), da Fabbri (peso) a Tortu (100), che dice: «Voglio tornare sotto i 10 secondi». Al via anche il plurimedagliato a cinque cerchi Fred Kerley, di recente finito nei guai con la giustizia americana. In tutto al via 11 olimpionici, sei di Parigi. Tv: Rai2 ore 21.