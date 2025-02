Tortu: "Jacobs spiato? Io totalmente estraneo"

Ascolta ora 00:00 00:00

È un giallo che potrebbe lasciare strascichi fra due campioni olimpici di Tokyo: Filippo Tortu e Marcell Jacobs, compagni in staffetta. «Ho appreso la notizia dagli organi di informazione. Confido che i fatti siano chiariti al più presto e che il mio nome non sia associato a eventi da cui sono totalmente estraneo». Filippo Tortu interviene così sulla vicenda riportata ieri da Il Fatto Quotidiano, secondo cui suo fratello Giacomo si sarebbe rivolto alla società di sicurezza e investigazioni Equalize, oggetto di un'inchiesta giudiziaria per accesso illecito a banche dati istituzionali. Alla base, scrive il quotidiano, «il sospetto di doping nei confronti di Jacobs». La presunta richiesta di Giacomo Tortu - secondo quanto scrive il quotidiano - sarebbe stata avanzata nel settembre 2020 (un anno prima di Tokyo) e riguardava l'acquisizione dei risultati delle analisi del sangue di Jacobs. Sempre da quanto emergerebbe dalle carte, il fratello di Tortu avrebbe chiesto di accedere alle comunicazioni tra il velocista e il suo staff.

In serata, l'entourage di Jacobs ha fatto sapere che «in relazione all'articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano relativamente a una attività di spionaggio che sarebbe stata commissionata nei confronti suoi e di suoi collaboratori, Marcell Jacobs non commenta, ma in attesa di ulteriori dettagli e verifiche ha dato mandato di valutare i profili legali, come possibile parte lesa».