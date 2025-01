"Dalla strada al palco": Nek dà spazio al talento che non ti aspetti

Ascolta ora 00:00 00:00

Li vediamo nelle piazze, in metro, nelle vie, con il cappello appoggiato per terra per raccogliere le monete e, ascoltando le loro melodie o ammirando le loro acrobazie, ci soffermiamo a pensare se quella vita l'hanno voluta o non sono stati capaci di sfondare, di trovare un palco vero, al chiuso. In ogni caso, alcuni di loro hanno l'occasione di mostrarsi in una vetrina importante come quella di Raiuno: da venerdì torna Dalla strada al palco, show in cinque puntate condotto da Nek e Bianca Guaccero. I protagonisti sono musicisti, ballerini, acrobati, cantanti, funamboli, ventriloqui, performer di ogni genere, provenienti da tutta Italia e dal mondo, che portano sul palco la loro passione ma anche le loro storie. Nato da un'idea di Carlo Conti (prodotto in collaborazione con Stand By Me), lo show è stato sposato da Nek: «A questi artisti - dice nella presentazione - va tutta la mia stima perché sono persone veramente libere. Fino a tre anni fa pensavo che fossero artisti alla loro ultima possibilità, costretti a esibirsi in strada, invece ho scoperto che la loro è una scelta, che ci tengono a restare lontani dalle logiche dello show business». E aggiunge: «L'arte passa attraverso il bello, non attraverso la violenza o i messaggi violenti. E questo gli artisti di strada te lo insegnano». Il riferimento ai brani violenti, misogini e diseducativi di alcuni rapper non pare puramente casuale.

Bianca Guaccero che, dopo la vittoria a Ballando con le stelle è più lanciata che mai (la vedremo anche al Primafestival), è raggiante: «La vittoria a Ballando è stata una grossa soddisfazione, adesso arriva una nuova avventura e non potevo essere più felice che affiancare Nek. Noi mettiamo al servizio del palcoscenico tutte le nostre passioni senza pensare al giudizio. Il mio sogno è di far ballare Nek così come spero di poterlo affiancare nel canto».

In ogni serata ci saranno numeri d'apertura spettacolari e nella prima

puntata è attesa Fiorella Mannoia. Artisti famosi proveranno a esibirsi realmente in strada, come Al Bano a Bari. «Una volta ho provato anche io. C'era ancora il Covid - racconta Nek -. Avevo paura che non mi riconoscessero».