Stramilano, 53 anni di storia. Tre gare per 60mila podisti

Domenica quando da piazza del Duomo e da Piazza Castello partiranno i quasi 60mila poisti della Stramilano saranno 53 anni che questo rito dello sport popolare si ripete. Come da tradizione saranno i punti di partenza delle tre sfide che si concluderanno tutte all'Arco della pace: la 10 chilometri aperta a tutti, la Stramilanina da 5 km e la Half marathon di 21 km riservata ai tesserati della Fidal.

Stramilano è la corsa simbolo della città e, nell'anno delle Olimpiadi, potrà contare su una madrina d'eccezione: Francesca Lollobrigida, pattinatrice azzurra e due volte medaglia d'oro. "Sono davvero felice e onorata di essere stata scelta come madrina ha spiegato l'azzurra pochi giorni fa alla presentazione a Palazzo Marino- E' emozionante poter tornare qui dopo i due ori olimpici per vivere insieme questa meravigliosa manifestazione. Lo sport non solo ci aiuta a mantenere uno stile di vita sano, ma crea anche eccezionali momenti di aggregazione e condivisione, proprio come la Stramilano. Essere testimone di tutto questo e, addirittura, madrina dell'evento è per me un grande privilegio". Stramilano è una storia che continua. "Rappresenta da sempre l'anima sportiva della nostra città affermano Michele Mesto e Andrea Alzati, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Stramilano Una grande festa popolare fatta di sport, inclusione e passione". Ma non c'è solo lo sport. Stramilano sostiene da sempre diverse associazioni, fra cui Abio e Dutur Claun, che si dedicano ai bambini in ospedale; Cooperativa Sociale Fabula, per l'educazione di persone con disabilità; Africa&Sport, che promuove progetti di inclusione sociale e sportiva in Italia e Africa; Le Gocce, associazione che si occupa di aiutare bambini diversamente abili; City Angels, gli angeli della strada che aiutano senzatetto e cittadini bisognosi e infine, Bistari Bistari Kalika, operante in Nepal.

All'evento prenderanno parte anche l'Esercito Italiano, con un migliaio di atleti militari provenienti dalla Lombardia e da molte altre parti d' Italia, l'Aeronautica Militare, che, oltre ad assicurare la madrina dell'evento, parteciperà alle varie tipologie di competizione con una rappresentanza di allievi della Scuola Militare "Douhet" di Firenze.