Da Stresa a Ticino Musica. Partono i festival delle star

Pronti via, nuove kermesse sulla rampa di lancio, anzi in partenza. Iniziamo dalla 64esima edizione del Stresa Festival (da oggi al primo agosto, personaggi come Richard Galliano, Pacific Quintet, Ana Carla Maza, Martin Hayes, Frida Bollani Magoni, Simone Locarni e Delicatoni; poi, dal 19 al 6 settembre formazioni e star come London Symphony/Antonio Pappano, Gidon Kremer, Thomas Demenga, Dmitry Smirnov, Anthony Romaniuk, Conrad Tao, Simone Rubino). "La quarta Isola del Lago Maggiore", come ama definirla il direttore artistico, il violoncellista Mario Brunello. Ma vediamo i primi tre recital.

Stasera, dalle ore 21,30, tutti nel piazzale dell'Artiglieria dell'Isola Bella per un concerto che riflette la tradizione e la modernità della musica irlandese, di cui sarà protagonista il violinista Martin Hayes, coadiuvato dalla violoncellista connazionale Kate Ellis. Domani (ore 21), nella Loggia del Cashmere dell'Isola Madre, è invece prevista l'esibizione del Pacific Quintet, formazione di soli fiati che proporrà personali arrangiamenti di capolavori come "West Side Story" e il "Barbiere di Siviglia", nonché del "Tombeau de Couperin" di Ravel e una composizione del pianista turco Fazil Say. Sabato (ore 21), sul Lungolago La Palazzola di Stresa, sarà quindi il turno della cantante e violoncellista cubana Ana Carla Maza, recente rivelazione della world music che insieme al tastierista Mily Pérez, al batterista Jay Kalo e al percussionista Luis Guerra - darà un saggio della sua effervescente, contagiosa comunicativa, sullo sfondo di ritmi caraibici, influenze classiche e molto altro (info: www.stresafestival.eu). E ancora.

Domani parte anche un'altra manifestazione: si tratta del Festival Ticino Musica 2025. La serata di apertura, che accoglie la première dell'opera "Il Campanello" di Gaetano Donizetti, viene presentata dall'Opera Studio internazionale "Silvio Varviso". L'appuntamento è alle ore 21, nell'Aula Magna del Conservatorio di Lugano. Il progetto dell'Opera Studio, giunto alla sua 18esima edizione, è guidato da Umberto Finazzi (direzione musicale) e Daniele Piscopo (regia e testi), con la partecipazione dell'attore Massimiliano Zampetti. La serata sarà l'inizio di un'avventura estiva, con oltre 70 eventi in programma fino al 31 luglio. Così Ticino Musica si conferma uno dei festival più dinamici d'Europa: concerti solistici, musica da camera, masterclass e la tournée dell'opera animeranno i luoghi più suggestivi del Ticino dalle chiese romaniche ai teatri storici, dai parchi alle terrazze panoramiche per un tour musicale che unisce pubblico locale, turisti e appassionati da tutto il mondo.

Protagonisti della kermesse saranno non soltanto i grandi nomi del panorama

musicale, ma anche i giovani talenti dell'Academy. Il cartellone accoglierà infatti invitati speciali, come i due Ensemble in residence il Quartetto Rilke e il Pucela Brass Quintet (informazioni sul sito: www.ticinomusica.com).