Stricagnoli live oggi al Blue Note

Un vero e proprio fenomeno della chitarra, un campione di bravura «made in Italy». Già, proprio così. Stiamo parlando di Luca Stricagnoli, classe 1991, da Varese. Stasera (dalle ore 20,30) sarà in scena al Blue Note, jazz club di via Borsieri. La storia, come quelle di altre star del nostro tempo, in qualche modo è collegata al web (dove ora vanta circa duecento milioni di visualizzazioni). Il suo inizio è stato da bambino prodigio, come si racconta: all'età di soli dieci anni ha iniziato ispirandosi ai video su Youtube che aveva visto sul canale Candyrat Records. Video attravero i quali ha cominciato a sviluppare un suo personalissimo stile virtuosistico, fatto di esibizioni con strumenti diversi. Da allora, di strada ne ha fatta parecchia, per farla breve: i suoi video online lo hanno portato e lo portano a esibirsi «dal vivo» in ogni angolo del pianeta, tanto da essere considerato, nel suo genere, particolare, uno tra i migliori chitarristi della scena mondiale. Non soltanto abilità nel suonare il suo strumento, ma anche estrema inventiva artigianal-musicale.

Il suo stile creativo infatti, ma soprattutto le numerose ore di applicazione e sperimentazione passate negli studi e nelle sale prova, lo hanno spinto a inventare anche nuovi strumenti come, per esempio: la «Chitarra a Tre Manici Invertita» e il «Manico Slide Invertito», con i quali ha contribuito all'evoluzione del suo strumento, nella versione acustica. Il chitarrista Luca Stricagnoli, infine, dai più diversi osservatori e critici è stato pure etichettato come un «fenomeno» e un «prodigio».

Tanto che la sua musica gli ha permesso di suonare in più di venti paesi, ottenendo l'attenzione di band del calibro dei Red Hot Chili Peppers, Metallica e Walk Off The Earth.

Ma vediamo gli altri luoghi che tocca il tour mondiale che sta facendo, luoghi non troppo lontani da Milano, raggiungili in poche ore di auto: il 12 aprile il virtuoso suonerà a Verona, il 14 a Genova e il 16 a Bologna.