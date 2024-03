Su Disney+ c'è "Povere creature!", con l'Oscar per Emma Stone

Per gli amanti del cavallino rampante, è disponibile su Prime Video e Sky il biopic Ferrari, che racconta un anno di vita del Drake, con la regia di Michael Mann, dove spicca una bravissima Penélope Cruz nei panni della moglie Laura. Profumo di Oscar per gli abbonati di Disney+, visto che da un paio di giorni, è visibile Povere creature!, che ha consegnato sei giorni fa la statuetta di Miglior Attrice a Emma Stone (nella foto), qui nella parte di una donna riportata in vita da uno scienziato.

Sul digitale terrestre, invece, ecco quali sono i film più interessanti previsti per oggi. Un buon film d'azione, ad esempio, è I tre giorni del Condor (Iris, ore 14,19), thriller diretto da Sydney Pollack, con Robert Redford agente Cia in pericolo di vita. Su Rai Storia, alle 15,05 ecco Paisà, a firma di Roberto Rossellini, tra i primi film del filone neorealista, girato con attori non professionisti e diviso in sei episodi; con la curiosità della prima apparizione di Fellini sul grande schermo, oltre che della Masina. Per i bambini, alle 21,20 su Italia 1 arriva il simpatico Clifford - Il grande cane rosso. Risate garantite alle 21,25 su Rete 4 in compagnia di Banana Joe, ovvero un Bud Spencer sempre pronto a tirare scapaccioni ai cattivi. Domani, si parte alle 10,15 su Rai Movie con Totò Diabolicus, strampalata quanto irresistibile commedia comica. Epico è, nel pomeriggio (Iris 15,42), Le Crociate, diretto da Ridley Scott, ambientato nella Francia del 1158. Infine, si chiude con il romantico Se scappi, ti sposo (Rai Movie, 21,20), con Julia Roberts e Richard Gere che tornano a lavorare insieme dopo Pretty Woman.