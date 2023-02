La sua bellezza è l'imperfezione (che le dà forza)

Premessa. Non sono una fan dei Ferragnez. Molto banalmente, per una questione anagrafica, niente a che vedere con la Ferry e il Fedez. Diciamo che sono fuori tempo massimo per essere fan di qualsiasi cosa o persona. Quindi oscillo dietro le loro (spesso valide) iniziative, post, tatuaggi, figli, case, battaglie, inciampi, banalità, marchi, vestiti, risate, dolori, insalate bionde... Il monologo? È arrivato. A chi doveva arrivare. E mi ha fatto capire perché abbiamo bisogno della Ferragni. Per tre motivi. Numero uno. Era chiaro a chi era indirizzato. Spoiler: se avete più di 25 anni o su di lì, non stava parlando a voi. La sé ragazzina è coetanea più o meno di vostra figlia. E se pensate che quel discorso non abbia niente a che vedere con i nostri adolescenti, femmine sì, ma anche maschi, forse dovrebbe semplicemente farci venire un dubbio: sarà giusto lo sguardo che abbiamo su di loro? Ho capito chi ho davanti?

Numero due. Ha avuto il coraggio di mettersi «a nudo» davanti a milioni di persone. Con il corpo ma anche con il suo cervello. «L'ho scritto io» ci ha tenuto a dire. Sorrisetto. Brillantini. Veli. Impavida perché consapevole che sarebbe entrata nel fuoco di fila di chi l'avrebbe crocifissa, con le sue tettine disegnate sui vestiti parlanti e il suo cervello denudato. «Ma perché non te lo sei fatto scrivere da Benigni?», ha commentato qualcuno. Già perché? Facile. E qui arriviamo al punto successivo. Numero tre. Era perfetto il suo discorso? Non lo era. Come non lo era lei. Non troppo bella, non troppo simpatica, non troppo tante cose, forse troppo magra, quello sì, avrà commentato qualcun altro. La sua bellezza è stata la sua grandissima imperfezione. Sfacciatamente vera. Non troppo ideologica. Solo così è diventata credibile per tutte quelle ragazze che si vergognano a scoprire un lembo di ginocchio, che si sentono in colpa ad alzare la mano a scuola, che vivono la timidezza come un difetto, che si chiudono in camera davanti agli insulti sui social. Quindi, efficace. Cioè quello che doveva essere.