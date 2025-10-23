Svelati in Triennale i poster dell'Olimpiade

Ci sono le immagini a trasformare un'emozione. Quella che le Olimpiadi di Milano-Cortina racconteranno dal 6 febbraio, quella di un percorso già iniziato con i poster iconici, nati per essere un messaggio inviato al futuro. Saranno custoditi nel museo olimpico di Losanna e messi in vendita per coloro che i prossimi Giochi invernali li vivranno.

E sono stati svelati ieri in Triennale, a testimonianza che l'Olimpiade culturale che i cinque cerchi si portano appresso è già vibrante. "Essere qui è simbolico - spiega infatti l'amministratore delegato di Milano-Cortina, Andrea Varnier - perché l'Olimpiade è sì sport, ma anche cultura. Soprattutto in Italia".

Un concetto ripreso anche da Domenico De Maio, direttore del Programma culturale ed education dei Giochi stessi, "perché non vogliamo che cultura non sia solo una parola, ma sia al centro". Nascono da qui i due manifesti di Olimpiadi e Paralimpiadi, realizzati da Olimpia Zanioli e Carolina Altavilla. I grandi musei del circuito lombardo e veneto, come i teatri, saranno venue culturali in cui parlare anche di sport, proprio sull'asse prospettico che porta ai Giochi. "Nei luoghi in cui si parla tutti i giorni di cultura, si parlerà da oggi anche di sport. Questa è legacy dei Giochi", conferma proprio De Maio. Sottolineando quanto la brand identity del progetto olimpico sia importante per avvicinarsi alle Olimpiadi stesse, ma anche per lasciare un'eredità.

Da qui le

linee guida che hanno ispirato i due poster iconici di Milano-Cortina, nati per celebrare la bellezza dello spirito italiano, l'entusiasmo e la contemporaneità, concetti espressi attraverso il linguaggio universale dell'arte.