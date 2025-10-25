Il film di Veltroni, il party, i paparazzi, la rottura: la storia d'amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Sembrava una bella favola d'amore destinata al lieto fine e invece la storia tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si è conclusa con addio inatteso. Le strade dell'attore e dentista romano e dell'ex ministro si sono separate e dopo l'indiscrezione fatta trapelare da Dagospia, a confermare la fine della relazione è stata Boschi con un conciso "sì, purtroppo" confessato alla rivista Chi. Insieme dal 2019, Berruti e Boschi stavano progettando di allargare la famiglia ma il sogno di un figlio si è infranto all'inizio dell'autunno.

Il colpo di fulmine

Maggio 2015. Maria Elena Boschi è Ministro per le riforme costituzionali e partecipa in vesti non ufficiali alla prima del film di Walter Veltroni "I bambini sanno" a Roma. Alla premier c'è anche l'attore Giulio Berruti e tra loro c'è un vero e proprio colpo di fulmine. " Uscivo dalla prima del film di Walter Veltroni e sono stato travolto dagli uomini della sua sicurezza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla... Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più", racconterà anni dopo Berruti sulle pagine di Chi. Ma l'attore è fidanzato con la modella Francesca Kirchmair e Boschi è impegnata in modo totalitario con la politica.

La festa al Quirinale

2 giugno 2018. Giulio e Maria Elena si incontrano al Quirinale in occasione della festa della Repubblica. Per l'attore e il ministro è l'occasione per parlare e conoscersi meglio, ma entrambi sono ancora impegnati in due diverse relazioni. Questo, però, non impedisce a Berruti di corteggiare Boschi. " Il giorno dopo le ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi" , confesserà Giulio a Chi. Tra loro inizia un'amicizia che ben presto si evolve.

Il primo evento insieme

Aprile 2019. Giulio Berruti risulta ancora fidanzato con Francesca ma si vocifera di una crisi, così il gossip impazza attorno a lui e a Maria Elena quando la coppia decide di presentarsi insieme al "Confusion Party", evento organizzato a Milano da Maurizio Cattelan all'interno del Salone d'Onore della Triennale. I flash sono tutti per loro e sulle riviste di gossip si inizia a parlare di Giulio e Maria Elena come coppia, ma l'ex ministro e l'attore continuano a dichiararsi ancora "solo amici".

Le foto al ristorante

Giugno 2020. Il settimanale Chi documenta con un servizio esclusivo una serata romantica tra Giulio e Maria Elena. Dopo mesi di rumors le foto confermano che tra i due è nato un sentimento e, consapevoli della presenza dei fotografi, l'ex ministro e l'attore non fanno niente per nascondersi. L'ex fidanzata Francesca conferma che con Giulio la situazione era in stallo, praticamente finita, ma vedere l'ex compagno con Boschi non la lascia indifferente: " Ha sempre sostenuto che fossero solo amici ". Ma ormai Giulio e Maria Elena sono una coppia a tutti gli effetti.

La prima estate insieme

Estate 2020. Nonostante gli impegni istituzionali Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si godono la loro prima estate d'amore. I paparazzi li immortalano felici e innamorati a Porto Santo Stefano e poi a Ischia. La coppia vive un amore sotto la luce del sole e prima della fine dell'estate l'attore rilascia la prima intervista a Verissimo, in cui parla della fidanzata: " Lei è una donna speciale. Quando la vedo e le sorrido, penso sempre che io non sono abbastanza per lei. Ha un gran cuore. La prima sera che è venuta a cena da me è caduta dalla sedia e ha fatto cadere il vino. In quella vulnerabilità e in quella goffaggine ci siamo ritrovati".

Verissimo e il matrimonio

Febbraio 2021. Maria Elena Boschi sceglie "Live Non è la D'Urso" per parlare per la prima volta della sua storia d'amore con Giulio Berruti. Ospite di Barbara d'Urso. " Sono innamorata, Giulio è dolce e c'è sempre. È confortante sapere che qualsiasi cosa succeda torni a casa la sera e lui c'è". P oche settimane dopo, nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin, Maria Elena parla addirittura di nozze: "Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l'importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi".

I guai giudiziari

Febbraio 2022. Maria Elena Boschi è al centro della cronaca giudiziaria per presunte irregolarità nei finanziamenti alla Fondazione Open e la procura di Firenze chiede il suo rinvio a giudizio insieme ad altri esponenti di Italia Viva. La presenza di Giulio nella sua vita è fondamentale per superare il difficile momento, ma secondo Dagospia la coppia è in piena crisi e le voci di addio si vanno largo sulle riviste. A smentire l'indiscrezione sulla crisi sono loro stessi sulle pagine di Chi, dove rilasciano la prima intervista di coppia e si dichiarano "innamorati e felici".

La voci di gravidanza

Estate 2023. Sulla stampa scandalistica si diffonde la notizia della presunta gravidanza di Maria Elena. Il settimanale Gente pubblica le foto di Boschi e Berruti in spiaggia e il gesto affettuoso dell'attore, che accarezza il ventre della fidanzata, fa sorgere il dubbio su una possibile dolce attesa. Anche Diva e donna pubblica alcune foto "rivelatrici" della coppia in barca al largo di Ponza e ancora una volta gli obiettivi immortalano Giulio mentre tocca la pancia di Maria Elena. La coppia non conferma e il tempo dà ragione a Maria Elena e Giulio.

Il sogno di un figlio

Il desiderio di famiglia è forte per Berruti e Boschi. La coppia, in occasioni diverse, rilascia dichiarazioni importanti, in cui si parla di figli e matrimonio, ma è nel corso della partecipazione a Pechino Express, ad aprile 2025, che Berruti lo dice apertamente davanti alle telecamere: "Avere figli è una cosa bellissima che a volte capita, a volte non capita, nemmeno se lo vuoi. È una cosa che vogliamo entrambi, io e Maria Elena Boschi. È da un po’ che ci stiamo lavorando. E sarebbe molto bello. Quindi speriamo arrivi presto". Eppure qualcosa nel corso dell'estate cambia e la relazione tra Giulio e Maria Elena si incrina.

Il gossip sull'addio

Ottobre 2025. Da mesi la stampa rosa non parla di Giulio e Maria Elena: i bene informati sostengono che la coppia viva una profonda crisi. Poi Dagospia pubblica lo scoop inatteso: " Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati".

"Sì, purtroppo è finita"

Inizialmente la notizia non viene confermata né smentita poi, raggiunta dalla rivista Chi che aveva seguito passo passo l'evoluzione della loro storia, Boschi conferma:. Inon vengono rivelati e la coppia, contrariamente a quanto accaduto in altri contesti, non rilascia comunicati ufficiali. Le strade di Giulio e Maria Elena si sono semplicemente divise.