Salis tu sul tram

Tra poco a Genova entreranno in vigore le nuove tariffe per il trasporto pubblico. Che subiranno - purtroppo - un aumento. C'è un rincaro del prezzo dell'abbonamento e per alcune fasce di reddito si taglia la gratuità agli over 70. Però non si paga dalle 22 alle 5. «Per una movida più sana». Insomma, il biglietto aumenta per chi lavora ma è gratis per chi si diverte. Il socialismo al suo meglio.

Comunque, il provvedimento - doloroso ma inevitabile lo ha annunciato sui social la sindaca Silvia Salis, trattenendo a stento la commozione. Salis piangente. Sui tram c'è chi Salis e c'è chi scende. «Dal mare Salis, dalla donna malis».

«Finito il tempo dei proclami ha detto la Salis - inizia quello della responsabilità». Che è un modo simpatico di chiamare gli aumenti. Vabbè. Niente di traumatico. Conoscendo i genovesi, popolo scevro da qualsiasi attaccamento al denaro, i bus resteranno vuoti.

Quello che colpisce è la giustificazione della sindaca. «Lo abbiamo fatto perché la politica tariffaria della destra ha fallito». Che è come se la Meloni dicesse che nella manovra finanziaria ha dovuto fare dei tagli perché la politica economica dei governi Draghi, Conte II, Conte I, Gentiloni, Renzi e Letta ha fallito. In politica chi scarica su qualcun altro una colpa lo fa per distogliere

l'attenzione dalle proprie.

Per il resto, conoscendo la sinistra sempre più vicina al popolo così può infilargli meglio le mani in

tasca presto a Genova arriveranno: l'aumento dell'IMU, le ciclabili inutili, i 30 Km/h, il bonus psicologo, le pipette per il crack. La Salis è stata appena eletta. Ci sono altri quattro anni e mezzo di «responsabilità».