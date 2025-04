Bloccare una strada per l'ambiente? Si può fare: "Il fatto non sussiste"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti assolti. I cinque attivisti di Ultima generazione, a processo per aver bloccato il traffico in via Palmanova, hanno evitato la condanna. Ieri il giudice Maria Alfonsa Ferraro, dell'Ottava sezione penale, ha deciso l'assoluzione per tutti gli imputati «perché il fatto non sussiste». Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Dopo il verdetto fuori dall'aula gli imputati e altri membri del gruppo che protesta per il cambiamento climatico hanno festeggiato e si sono abbracciati. Il 6 ottobre 2022 alle 9.30 gli ecoattivisti hanno paralizzato il traffico all'ingresso di via Palmanova che conduce alla Tangenziale Est. Si sono seduti in mezzo alla carreggiata e hanno esposto cartelli per chiedere al governo di «non investire più nelle energie fossili». I cinque manifestanti ambientalisti a processo, di età compresa fra i 23 e i 59 anni, erano accusati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Per il pm Cristiana Roveda, il reato di violenza privata in concorso era relativo al blocco stradale, mentre l'interruzione di pubblico servizio era contestata per essersi seduti con le «gambe incrociate» lungo la «carreggiata» e per «impedire» il normale scorrimento del traffico. Uno degli imputati era accusato anche di violazione di un foglio di via per un anno da Milano disposto dal questore. Accolta, ancora una volta dal Tribunale milanese, la linea difensiva dell'avvocato Gilberto Pagani che assiste nei numerosi processi gli attivisti del movimento.

Per domani è prevista un'udienza davanti alla Sezione misure di prevenzione per alcuni altri fogli di via, è invece in corso un programma di giustizia riparativa per l'azione di protesta contro la sede di Rai Pubblicità. A luglio inoltre ripartono i processi per l'imbrattamento dell'Arco della pace e per il blitz alla Fabbrica del vapore con l'imbrattamento dell'opera La pubblicità della forma nella mostra dedicata a Andy Warhol. A marzo scorso tre ambientalisti a processo per aver gettato vernice lavabile contro il basamento del Dito di Cattelan in piazza Affari sono stati prosciolti per mancanza di querela da parte del Comune. Mentre Ultima generazione canta vittoria in un comunicato per la nuova assoluzione, il deputato di Fdi Riccardo De Corato, dichiara: «Ora la musica cambia. Quella di oggi (ieri, ndr) è con ogni probabilità l'ultima assoluzione per reati di questo genere.

Con il decreto Sicurezza, che approveremo nei prossimi giorni, il governo, oltre ad inasprire le pene per i trasgressori ha imposto divieti molto severi soprattutto nei confronti di blocchi stradali e ferroviari. Per questi, infatti, vengono aumentate le sanzioni».