Tante conferme, poche novità. Ecco le prossime prime serate

Usato sicuro. Con qualche (prudente) nuovo arrivo. Poche le vere novità, nel prossimo intrattenimento prime time di Rai e Mediaset. A giorni su Raiuno rispunteranno i tradizionali show di tarda estate: il 12 e 13 dall'Arena di Verona il Tim Music Awards con Carlo Conti, e il 18 e il 19 da Torino il Suzuki Jukebox - La notte delle hit, con la Clerici e Clementino. Bisognerà aspettare il 20 per uno show inedito: Pino è, celebrazione dei 70 anni (e dei 10 dalla scomparsa) di Pino Daniele, guidato da Conti e Fiorella Mannoia. Dopodiché l'autunno-inverno sarà dominio dei titoli-totem: Tale e Quale Show (dal 26), Ballando con le stelle (dal 27), The Voice Senior (ad aprile). È su Raidue che a parte i ritorni di Boss in Incognito con la nuova conduttrice Elettra Lamborghini, di Lo Spaesato con Teo Mammuccari, e di Francesca Fagnani con i suoi Belve e Belve Crime - avremo novità in prima serata: Freeze, game-show affidato a Nicola Savino e Rocìo Muñoz Morales, e Gli scatenati dei The Jackal.

Per capitalizzare il successo pomeridiano di BellaMa', infine, da settembre Pierluigi Diaco debutterà con BellaMa' di sera. Anche per Mediaset quel che conta è soprattutto blindare i titoli-sicurezza. E allora immancabili saranno in autunno Tú sí que vales (con due puntate in più: 11), C'è posta per te a gennaio, il serale di Amici in primavera, e Temptation Island in estate. Irrinunciabili anche Io canto - Family con Michelle Hunziker, Zelig e Scherzi a parte (probabilmente condotto da Max Giusti). Qualche variazione avremo sul fronte dei reality: in autunno sarà Simona Ventura a condurre il Grande fratello mentre ad Alfonso Signorini toccherà la versione "super Vip". In primavera l'Isola dei Famosi con Veronica Gentili. I veri debutti saranno due: il people show dedicato ai bambini You- Lo spettacolo sei tu, e il game-show Il club dell'1%, che dovrebbe andare a Max Giusti.

Interessanti, infine, le serate evento: fra queste le 4 puntate di This is me di Silvia Toffanin (che in primavera farà anche 3-4 serate di Verissimo - Speciale Prime time), e il gala sui 90 anni dalla nascita di Pavarotti.