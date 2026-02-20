In teatro ora approda il "Rischiatutto sexy". Pisani: "Chi sbaglia le risposte si spoglia"

Il gioco è nel titolo, l'intuizione sta tutta nello show, sorta di Rischiatutto sexy: a ogni risposta sbagliata, via un indumento. Ma calma e gesso: a rischiare non sarà certo il pudore, perché tutto è sotto controllo. Angelo Pisani torna in teatro con Slip & Strip, uno spettacolo (ideato da Carlo Negri) con ambizioni da format, visto che ogni sera in cui andrà in scena sarà inedito. "È il primo quiz a teatro di sempre, direi che ce n'è già abbastanza per definirlo un record", scherza il comico milanese, veterano del cabaret, ex membro dei Pali & Dispari ai tempi del primo Zelig televisivo, in qualche occasione in coppia artistica, teatrale e in tv, con Katia Follesa. Il matrimonio tra i due comici è arrivato al capolinea, ma il legame tra i due, che hanno una figlia, è rimasto saldissimo. E proprio dal Pisani "padre di un'adolescente" nasce la convinzione in questo progetto, al via questa sera dal Teatro Condominio di Gallarate per una tournée nel Nord Italia con passaggi a marzo da Monza e Saronno, approdo al Teatro della Quattordicesima di Milano il 18 aprile e chiusura a maggio al Politeama di Piacenza: "Questo show - spiega il comico dal sorriso contagioso - è gioco e divulgazione, perché è sempre così: giocando si raggiungono tutti". L'intuizione è: "Fare educazione e informazione sessuale, rompere qualche tabù, attraverso un quiz, con tanto di giuria, concorrenti e perfino un corpo di ballo". La prima, guidata dall'attrice Mary Sarnataro, è composta anche dal pubblico in sala che, grazie a una app scaricabile sullo smart-phone, può votare i vincitori. I secondi sono normali spettatori che, nei giorni precedenti lo show, si saranno iscritti chiamando il numero 3517196378 o scrivendo alla pagina Instagram di Slip & Strip, al fine di mandare un video personale. Saliranno dunque sul palco. "I temi, di scienza, cultura e spettacolo riguardano la sessualità, prosegue Pisani i concorrenti non solo devono rispondere a una pioggia di domande ma superare anche prove di abilità. Una regola: devono presentarsi almeno con sette indumenti addosso. A ogni risposta sbagliata parte lo strip ma, chiarisco subito, non si ironizza sulla fisicità di nessuno. Chi sceglie di venire deve essere ad assoluto agio col proprio corpo. Vince chi non resterà in mutande". Tra le scoperte del quiz show più folle degli ultimi tempi ci sono l'uso di corrette terminologie (cisgender, aromantico, sapiosessuale e altre) e statistiche spiazzanti. Le prove di abilità - che possono essere surreali come una dichiarazione d'amore utilizzando come parole fondamentali i vari tipi di pasta vengono decise dal pubblico e dalla giuria. "Mi piacerebbe portare questo format nelle scuole" rivela Angelo Pisani.

Il comico milanese punta a una carriera da "bravo presentatore, non necessariamente comico. In teatro ma anche in tv. Vorrei avere la genuinità di Stefano De Martino , la dialettica di Paolo Bonolis e la capacità di ascolto di Renzo Arbore".