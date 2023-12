La prima alla Scala con il Don Carlo. Applausi per Liliana Segre

Sfilata di vip e personaggi alla prima stagionale del teatro alla Scala di Milano, che si tiene tradizionalmente nel giorno del santo patrono cittadino, Sant'Ambrogio. Consuetudini confermate anche per il 2023, con la solita protesta in piazza della Scala: quest'anno è stata la volta dei sostenitori della Palestina, che hanno provato a sfruttare l'eco mediatica dell'evento per qualche secondo di riflettori su di sé.

Tra i primi ospiti ad arrivare al teatro c'è stato Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini. Poco prima di lui sono passati sul carpet d'ingresso il sindaco Giuseppe Sala, accompagnato dalla compagna Chiara Bazoli, e il governatore Attilio Fontana. Alle domande dei cronisti sulla serata, dopo le polemiche per la scelta dei posti della vigilia, il sindaco si è limitato a rispondere: " Godiamocela ". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando a teatro ha commentato: " Milano è al centro del mondo, spero sarà una grande serata di musica come sempre avviene alla Scala. Poi il Don Carlo non è qualcosa che si può ammirare tutti i giorni, è un grande evento ".

Con il sindaco è arrivata anche la senatrice a vita Liliana Segre, a cui è stato assegnato il posto centrale nel palco reale. " Sono da sempre un'amante della lirica, sono un'abbonata da tanti anni alla Scala e ho cominciato dal loggione. Questo è un punto da ricordare ", ha detto la senatrice, accolta in teatro dal prefetto di Milano. Presenti anche il ministro Elisabetta Casellati, le cantanti Ornella Vanoni e Patti Smith. All'ingresso in teatro della senatrice Segre, tutti i presenti si sono alzati in piedi omaggiandola con un lungo applauso. " È per me un'amica e al tempo stesso un esempio di donna da ammirare, che ha tramandato una memoria ai posteri e lei lo ha fatto attraverso la sua storia personale, cioè di quello che nel mondo si deve evitare ", ha detto il ministro Casellati riferendosi alla senatrice, all'arrivo in teatro.

Salta all'occhio la scelta cromatica di molti ospiti, che hanno scelto di indossare un capo rosso per simboleggiare la lotta contro la violenza sulle donne. Sabina Negri, drammaturga, ha indossato delle scarpe rosse e davanti al Piermarini tira fuori le chiavi dalla borsa per far rumore come chiesto dalla sorella di Giulia Cecchettin, mentre il chirurgo plastico Dvora Ancona si è fatta realizzare un abito rosso da Antonio Riva. Tra gli ospiti, anche una signora con un segno rosso sul viso.