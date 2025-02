Un'attrice queer per interpretare Gesù. È bufera social: "Blasfemia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un’attrice queer per interpretare Gesù nel remake woke di “Jesus Christ Superstar”. Nulla di sorprendente, visti i tempi, ma le polemiche non mancano. A fare discutere è la scelta di fare interpretare Cristo all’attrice britannica Cynthia Erivo nella messa in scena del celebre musical in programma all’Hollywood Bowl di Los Angeles dall’1 al 3 agosto. Non parliamo di un’interprete qualunque: Cynthia Erivo è diventata una paladina della comunità LGBT dopo aver fatto coming out nel 2022 dichiarandosi orgogliosamente “queer”.

A dare l’annuncio è stata la stessa Cynthia Erivo in un post sui social media: “Sarò un po’ impegnata questa estate. Non vedo l’ora”. “Jesus Christ Superstar” è stato lanciato per la prima volta a Broadway nel 1971. Il musical è una libera rivisitazione della settimana prima della crocifissione di Gesù attraverso gli occhi di Giuda Iscariota, ma gli appassionati di musical hanno scatenato una rivolta social: senza nulla togliere alle qualità dell’attrice, già vincitrice di un Emmy e candidata all’Oscar per la sua interpretazione in "Wicked", ma assegnarle il ruolo di Gesù secondo molti sarebbe una “bestemmia”.

Sui social c’è una spaccatura netta: c’è chi premia la scelta, definita coraggiosa se non rivoluzionaria, ma anche chi la stronca senza mezzi termini, tra chi scomoda la “blasfemia” e chi parla di casting “irrispettoso” nei confronti dei credenti, tutt’altro che felici di vedere una donna nera interpretare Gesù. Anche Elon Musk è intervenuto nel dibattito: "Woke" il breve ma caustico commento. “Che Dio sia misericordioso con coloro che lo scherniscono e disobbediscono alla sua parola. Perché siete perduti e pregherò affinché siate ritrovati. Ti amiamo ancora ma questo è inaccettabile come cristiano“, si legge invece in uno dei messaggi diventati virali nelle scorse ore.

E ancora: “Sono assolutamente disgustato da quanto tu sia diventato demoniaca e da quanto persone come te siano disposte a bestemmiare, degradare, insultare e denigrare miliardi di cristiani: se vuoi davvero superare i limiti, perché non interpreti Maometto e vediamo come verrai accolta“.