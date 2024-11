"Discriminate le donne dalla pelle verde". La follia woke travolge anche Wicked

Universal Pictures International Italy

Numeri da record per “Wicked”, il film diretto da Jon M. Chu tratto dall’apprezzatissimo musical. Nonostante le differenze tra i due prodotti, l’opera con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande ha messo d’accordo critica e pubblico, macinando record su record al botteghino. Certo, si tratta di un prodotto in cui trionfa il politicamente corretto, ma la storia è abbastanza fedele all’omonimo romanzo di Gregory Maguire, raccontando l’inedita storia delle streghe di Oz, ossia Elpheba (Erivo) e Glinda (Ariana Grande). Ma attenzione all’immarcescibile religione woke.

Come riportato dal Daily Mail, il British Board of Film Classification ha appiccicato a "Wicked" alcuni trigger warning deliranti per contenuti sensibili. Di cosa si tratta? Di disclaimer utilizzati per avvisare della possibilità che alcuni fruitori di quel contenuto potrebbero rimanere turbati a causa dei particolari temi trattati o comunque presenti. Ebbene, la BBFC ha lanciato un avvertimento per la discriminazione nei confronti di "una donna dalla pelle verde" e per il maltrattamento nei confronti di "animali parlanti".

Evidentemente il British Board of Film Classification incontra streghe dalla pelle verde pressoché quotidianamente, per non parlare di scimmie volanti e capre che parlano come un uomo qualsiasi. Come si fa a prendere sul serio certe stupidaggini? “Una donna dalla pelle verde viene derisa, presa in giro e umiliata a causa del colore della sua pelle” scrive con la massima serietà l’associazione britannica. Dimenticando il buonsenso.