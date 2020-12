Amazon Music Unlimited, caratteristiche e costo dell'abbonamento

Con il suo ricco catalogo costantemente aggiornato dalle nuove uscite, Amazon Music Unlimited è una delle piattaforme per lo streaming musicale di maggior successo a livello globale, accessibile da pressoché qualsiasi dispositivo a fronte della sottoscrizione di un abbonamento. Offre un gran numero di funzionalità a partire dalla creazione di playlist personalizzate per arrivare agli automatismi che consigliano cosa ascoltare sulla base delle preferenze di ognuno. Gli abbonati nel mondo sono decine di milioni: 55 milioni di account premium, dato ufficiale aggiornato a gennaio 2020.

Amazon Music Unlimited: il costo dell'abbonamento

Abbonarsi al servizio costa 9,99 euro al mese. Questo dà diritto allo streaming senza limiti da tutti i dispositivi senza alcuna interruzione pubblicitaria né un numero massimo di skip (passaggi alla canzone successiva).

In alternativa, la formula denominata Family da 14,99 euro mensili permette l'accesso a un massimo di sei account in contemporanea, così da consentire a tutti di gestire la piattaforma su misura secondo i propri gusti.

Un'altra possibilità per l'accesso ad Unlimited è quella legata all'abbonamento Echo: solo 3,99 euro al mese, ma ascolto limitato a un dispositivo della linea con assistente virtuale Alexa.





Spesso Amazon mette a disposizione promozioni speciali per i nuovi iscritti, ad esempio un mese gratuito o tre mesi a 0,99 euro al primo accesso, così da tentare chi ancora non ha provato la piattaforma con l'obiettivo poi di fidelizzarlo e spingerlo a rinnovare la sottoscrizione.

Amazon Music Unlimited: le caratteristiche e i dispositivi

È possibile scaricare i brani - oltre 70 milioni quelli disponibili - gli album e le playlist create nella memoria interna così da poterli ascoltare successivamente senza consumare traffico dati anche quando non si è connessi a una rete WiFi.

Tra i punti di forza di Amazon Music Unlimited va senz'altro citata la profonda integrazione con l'assistente virtuale Alexa e con i prodotti della linea Echo per un'esperienza che permette di passare senza soluzione di continuità dallo smartphone al tablet, dal computer allo smart speaker o allo smart display posizionato in ogni stanza della casa. Tutto questo con il pieno supporto all'interazione mediante comandi vocali per controllare la riproduzione in modo estremamente semplice e intuitivo.

Amazon Music HD: lo streaming musicale in alta qualità

Gli audiofili possono scegliere la formula HD che garantisce l'ascolto di brani con un bitrate pari ad almeno oltre il doppio rispetto a quello standard. Per alcuni milioni di canzoni è disponibile inoltre l'opzione Ultra HD raggiungendo una profondità del suono talvolta addirittura dieci volte superiore. Ancora, per qualche migliaio di brani è garantito il supporto ai codec Dolby Atmos e 360 Reality Audio di Sony. In questo caso il prezzo dell'abbonamento sale a 14,99 euro al mese per ogni singolo account.

Amazon Music Unlimited e Amazon Music

È bene non confondere il servizio con Amazon Music, nonostante la scelta dei nomi possa creare confusione. Quest'ultimo è incluso nell'abbonamento Prime (36,00 euro all'anno o 3,99 euro al mese, la stessa che dà diritto a Prime Video) e consente l'accesso a una selezione composta da circa due milioni di brani, offrendo comunque funzionalità avanzate come il download, gli skip illimitati e la creazione delle playlist. Per Unlimited serve invece una sottoscrizione aggiuntiva.