Amazon Prime Video, caratteristiche e costo dell'abbonamento

Prime Video è la piattaforma di Amazon per lo streaming di film, serie tv e show. Con un catalogo ricco di produzioni originali e contenuti d'annata, sempre aggiornato, è uno dei più noti e importanti servizi del panorama video on-demand. Senza dubbio, è una delle migliori alternative presenti oggi in Italia per concedersi qualche ora di relax davanti al piccolo schermo.

Amazon Prime Video: le caratteristiche del servizio

Ci si può collegare a Prime Video dalla quasi totalità dei dispositivi in circolazione: smartphone e tablet tramite le applicazioni del servizio, da browser Web su computer desktop e laptop, dalle smart-tv e dai set-top box che si collegano alle porte HDMI. Ci sono persino una moltitudine di lettori multimediali e Blu-ray con preinstallato il software necessario allo streaming.

Garantito il pieno supporto alla risoluzione 4K, così da poter sfruttare al meglio l'alta definizione dei televisori più recenti.

Non mancano nemmeno funzionalità avanzate come il download dei titoli nella memoria interna dei dispositivi per la riproduzione offline (solo su Windows 10 o Android) e la possibilità di impostare un profilo per bambini che mostra solo i contenuti adatti ai più piccoli.

Amazon Prime Video: il catalogo di film e serie Tv

Così come i suoi principali concorrenti, anche Prime Video punta sulleper attirare l'interesse degli utenti e fidelizzare quelli già abbonati.

Tra i film si segnalano alcune uscite di rilievo come "Borat 2", "Black Box" e "Il Regno", passando alle serie tv sono degne di nota "The Man in the High Castle", "Homecoming", "Hand of God", "Jack Ryan", "Upload", "The Boys", "Crisi in sei scene", "Modern Love", "Undone" e "Lost in Oz", mentre per quanto riguarda gli show "The Grand Tour" e "Celebrity Hunted".

Amazon Prime Video: il costo dell'abbonamento

L'accesso a Prime Video è gratuito per tutti coloro che hanno già sottoscritto un, lo stesso offerto da Amazon per ricevere a casa velocemente, e senza alcuna spesa di spedizione, milioni di articoli in vendita sullo store online. Al- o in alternativa 3,99 euro al mese - è possibile usufruire di altri vantaggi come lo streaming musicale della piattaforma Prime Music, il caricamento senza limiti di immagini su Amazon Photos e la lettura degli eBook a costo zero con Prime Reading.

C'è anche la possibilità di acquistare o noleggiare i contenuti, in particolare i film di recente uscita, con prezzi variabili a seconda della pellicola.

Da qualche tempo Amazon ha lanciato anche i Channels, veri e propri canali a cui abbonarsi con una spesa aggiuntiva. Tra questi "Juventus Tv" dedicato ai bianconeri, una selezione di film da "Infinity", "Starz Play", "Midnight Factory" per gli amanti del brivido, "Qello Concerts" con musica dal vivo e "Shorts Tv" che raccoglie alcuni dei migliori cortometraggi.

Amazon Prime Video: i concorrenti

Nell'ambito dello streaming premium la piattaforma di Amazon deve fare i conti con il gigante Netflix e con altri servizi che nell'ultimo periodo hanno fatto registrare una forte crescita: su tutti Disney+ e Apple TV+. All'elenco si aggiungono poi Infinity del gruppo Mediaset, Now Tv di Sky e TIMvision, accessibile con contratto Telecom Italia per la connettività.