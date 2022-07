Se hai la febbre te lo dice Apple: le indiscrezioni sul Watch 8

L’Apple Watch 8 potrebbe rilevare la temperatura corporea di chi lo indossa. È una delle indiscrezioni che si susseguono da mesi e che ora incontrano anche il parere di Mark Gurman, una delle firme di Bloomberg, che si è guadagnato una certa attendibilità e che conosce il mondo Apple in modo approfondito.

I test condotti, secondo Gurman, da Cupertino hanno dato esito positivo e quindi l’Apple Watch 8 dovrebbe avere una funzione che permetterebbe di rilevare temperature anomale, non si tratta di un termometro nel senso stretto del termine e neppure vuole sostituirlo.

Cosa aspettarsi dall’Apple Watch 8

Questa nuova funzionalità non restituirebbe informazioni precise, si limiterebbe a rilevare che, chi indossa l’Apple Watch 8, ha una temperatura del corpo anomala.

Sarà probabilmente disponibile sul modello standard e su un'eventuale versione “rugged” dello smartwatch, ovvero più robusta e pensata per chi fa sport, anche estremi. Il rilevamento della temperatura non sarà invece disponibile sulla versione SE, quella più economica.

Si tratta di un escamotage, poiché la Food and Drug Administration (Fda, l’ente che regolamenta alimentari e prodotti farmaceutici) sembrerebbe non avere approvato il sensore deputato alla rilevazione della temperatura. Niente di nuovo, quando Apple ha dotato di saturimetro l’Apple Watch 6 (era il 2020) non ha ottenuto la necessaria certificazione relegando la funzionalità a mero indicatore disponibile nell’app Salute, senza conferirgli particolare valore, se non indicativo.

Per il resto non ci sarebbero grandi novità all’orizzonte, se non quelle introdotte da watchOS 9, la nuova versione del sistema operativo di cui Apple dota i propri smartwatch. Cupertino seguirà la propria naturale vocazione a rendere le rilevazioni sempre più complete e affidabili, con nuove app al servizio di chi lo indossa. Dovrebbe, per esempio, esserci un’app pensata per chi prende farmaci che, per quanto possa essere utile, non rappresenta una rivoluzione.

Il processore a bordo dello smartwatch dovrebbe avere prestazioni del tutto simili a quello usato per la serie 7, lanciata nel 2021. Il display dei prodotti di fascia alta dovrebbe essere migliorato ma, fino a quando non verrà lanciato sul mercato ci si muove nel campo delle ipotesi. Anche la data del debutto non è certa ma, da tradizione, dovrebbe avvenire a settembre.

Si è anche vociferato sulla possibilità che gli AirPods Pro 2, gli auricolari di Apple, fossero dotati di un sensore per rilevare la temperatura corporea e di uno per monitorare la frequenza cardiaca. Entrambe ipotesti scartate da Gurman.