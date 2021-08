Twitter cambia. Ma scatta la rivolta: "Una cafonata"

Nel mondo del web anche i piccoli cambiamenti possono fare un gran rumore ed è quanto sta accadendo da qualche ora nel micro (ma non troppo) cosmo di Twitter. Nel social network dell'uccellino blu sono state introdotte alcune modifiche non hanno nulla a che fare con la funzionalità ma che sono state effettuate per migliorarne ulteriormente la funzionalità. Ma come spesso accade, i cambiamenti portano critiche e nel caso di Twitter non sono poche, soprattutto perché arrivate improvvisamente e senza preavviso.

In realtà Twitter sta cambiando profondamente il suo aspetto con interventi che stanno portando gli utenti ad avere una diversa esperienza d'uso. Lo scorso 3 agosto (poi diventato il 5) Twitter ha deciso di eliminare i fleets, l'equivalente delle storie di Instagram. La funzionalità non ha raggiunto gli obiettivi che ci si aspettava e dopo circa un anno si è deciso per la sua rimozione. Eppure, quei pochi che li utilizzavano non sono stati in silenzio e hanno fatto molto rumore nelle loro timeline, tanto che l'hashtag #fleets è balzato tra gli argomenti di tendenza, dove è rimasto per svariate ore.

Nemmeno il tempo di abituarsi a questa privazione, che ecco un'altra novità. Twitter ha deciso di cambiare il font introducendone uno proprietario. Si chiama Chirp, che tradotto in italiano significa "cinguettio" e si accompagna a una maggiore spaziatura del testo e ad alcuni piccoli perfezionamenti nel layout e nell'impaginazione. Il roll out dell'app è iniziato da alcuni giorni e non è ancora arrivato in tutti i device mentre è già attivo per tutti nella versione web di Twitter. Il nuovo font era stato annunciato lo scorso gennaio ma senza indicazioni sulle tempistiche di introduzione.

Per il momento viene utilizzato esclusivamente per le lingue che utilizzano l'alfabeto latino ma nel prossimo futuro Twitter pensa di espandere Chirp anche agli idiomi che utilizzano caratteri diversi. Come successivamente spiegato dai vertici del social network, il cambiamento del carattere è solo il primo pezzo di un ben più ampio pacchetto di modifiche che Twitter si appresta a introdurre nelle prossime settimane.

Molte le proteste da parte degli utenti. " Ma la direzione artistica di Twitter dov'è finita? Questo font é obbrobrioso e quel tasto del follow non fa capire un cazzo ", scrive Claudio, lamentandosi anche del cambiamento del colore che da azzurro è passato a nero creando non poca confusione negli abitudinari. " È una cafonata il nuovo font di twitter ", ha scritto un altro. Anche se non manca chi dimostra di apprezzare la nuova linea stilistica: " Comunque a me il nuovo font piace un botto, sono felice grazie twitter, ora dammi i vocali ".