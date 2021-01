Instagram ci ripensa: tornano i like

Instagram è una piattaforma in costante evoluzione, che forse ancora non ha trovato la sua forma e dimensione definitiva. Ciò che era nato come una bacheca per fotografie quadrate e a bassa risoluzione, oggi è un social network completo, ricco di ogni forma d'interazione e profondamente integrato nelle dinamiche di advertising che son fin qui valse il successo economico dell'impero Facebook. Il prossimo cambiamento potrebbe in realtà costituire un ritorno al passato: sembra si stia valutando di consentire nuovamente la visualizzazione del numero dei like ricevuti da un contenuto, ma con una modalità inedita.

A scoprirlo è stato nei giorni scorsi uno sviluppatore italiano impegnato sul fronte mobile, Alessandro Paluzzi, dando un'occhiata in anteprima a ciò potrebbero introdurre i prossimi aggiornamenti delle applicazioni per Android e iOS. Sono stati rinvenuti i pulsanti "Hide like count" e "Unhide like count" ovvero "Nascondi il numero dei like" e "Mostra il numero dei like”. A testimoniarlo i due screenshot condivisi.

#Instagram is working on an option to hide the like count in a post pic.twitter.com/0Bd6Mhc6YB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 14, 2021

La voce di corridoio è resa ancor più interessante dal fatto che l'opzione sarebbe associata ai singoli post. In altre parole, ogni account sarebbe in grado di scegliere se mostrare agli altri il conteggio dei "cuori" ricevuti o meno per ogni specifica immagine o video.





Il rischio di innescare dinamiche poco virtuose è dietro l'angolo: gli influencer, e più in generale chi genera guadagno tramite campagne pubblicitarie su Instagram, potrebbe essere tentato di rendere visibile il numero solo laddove conveniente, sui post con un elevato numero di interazioni.

A ogni modo, da Instagram o da Facebook per il momento non sono giunte conferme. La novità potrebbe essere introdotta direttamente con un aggiornamento delle applicazioni, tornando di fatto a un anno e mezzo fa quando il conteggio è stato nascosto con l'obiettivo di dare una spallata a fenomeni come la compravendita dei like e dei falsi follower, rendendo il social una piattaforma sempre meno legata ai "freddi numeri" e sempre più in linea con le ambizioni business del gruppo, strizzando l'occhio anche alle opportunità dell'e-commerce.