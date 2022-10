Il metaverso è sempre più reale: cos'è e quando potremo entrarci

Il metaverso non esiste, nel senso che ne esiste più d’uno e quindi è più corretto di parlare di metaversi, al plurale. Mark Zuckerberg, il Ceo di Meta (Facebook), ne sta facendo una ragione di vita tant’è che gli ingenti investimenti che riversa nella propria interpretazione di metaverso, insieme a problemi di altra natura, hanno un peso sul valore del colosso di Menlo Park, che sta diminuendo a vista d’occhio. Convincere gli investitori che il metaverso, ovvero qualcosa che sarà profittevole tra diversi anni, richiede budget ingenti, già oggi può essere arduo.

Quanti sono i metaversi e come ci si entra

Attualmente esistono almeno 40 metaversi, Italian Tech ha censito i principali, e hanno caratteristiche diverse tra loro, se non altro nelle finalità. Si calcola (ma è soltanto una stima) che ci siano 350 milioni di persone ad animarli e questo significa che nei metaversi si può già entrare e, per accedervi, non sempre è necessario un visore Vr, quelli che si usano per la realtà virtuale o aumentata. In alcuni metaversi si può entrare senza particolari supporti, basta la creazione di un profilo utente a cui associare un avatar, un alter ego digitale che rappresenta l’utente.

Quindi l’idea di un “mondo virtuale parallelo” che affianca internet è ancora lontana da venire. Ci sono diversi “ambienti paralleli” che sono già utilizzati per le attività ludiche ma anche per scopi professionali, anche con il fine banale di organizzare un meeting tra i dipendenti di una multinazionale dislocati in decine di Paesi diversi e che possono entrare, nel medesimo momento, in un’immensa sala riunioni virtuale e fare domande, ascoltare cosa dicono gli altri, proiettare slide (reali) su pareti o schermi (virtuali).

Nei metaversi si possono fare molte cose. Si può assistere a un’opera lirica, si può lavorare, si possono conoscere persone. Edoardo di Pietro lo scorso mese di luglio ha discusso la sua tesi di laurea all’interno di un’aula virtuale allestita mediante Spatial, una delle diverse piattaforme disponibili tramite le quali accedere a un metaverso.

I metaversi sono già attivi e frequentati ma tutto ciò non è ancora sufficiente. Il metaverso, quello a cui si sta tendendo, è un’estensione dell’attuale internet. Sarà un mondo virtuale, molto probabilmente un insieme di mondi virtuali collegati tra loro, che è già obiettivo di business per diversi brand. C’è chi, nel metaverso, acquista immobili, opere d’arte e capi di abbigliamento. Ci vorranno anni per garantire la piena interoperabilità, affinché un utente possa spostarsi da un metaverso all’altro usando il proprio avatar e portando con sé tutti i suoi beni e i suoi averi.

Oltre ai problemi tecnologici che devono ancora essere risolti, occorre anche una base giuridica condivisibile: come verranno perseguiti i reati nei metaversi? Chi sovrintenderà a fenomeni come il bullismo, l’hate speech o gli abusi? Per quanto virtuale, nel metaverso troveremo tutto ciò che di bello e meno bello c’è nel mondo reale.