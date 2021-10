Cosa cerca la gente su Bing? Google

Google non è soltanto il motore di ricerca più utilizzato, ma anche il più cercato. Almeno è quanto hanno affermato i legali del gigante dell'informatica, chiamati in causa per difendere Big G dalle accuse mosse dall'Unione Europea. Quale miglior difesa, avranno pensato gli avvocati, se non quella di citare il successo del proprio cliente proprio sulle piattaforme dei rivali?

Pare proprio che sia stata questa la chiave scelta da Google per cercare di alleggerirsi del peso caricato dall'UE. Un carico da 5 miliardi di dollari (circa 4,3 miliardi di euro) di cui Big G farebbe volentieri a meno. Per cercare di spuntarla in tribunale, gli avvocati del colosso statunitense hanno citato i risultati ottenuti da uno dei principali rivali ovvero Bing, motore di ricerca firmato Microsoft.

A quanto pare "Google" è risultata la chiave di ricerca più frequente su Bing, "di gran lunga" secondo uno degli avvocati di Big G. A questo sono stati aggiunti i risultati di un sondaggio condotto su un campione di utenti, secondo cui Google è il motore di ricerca preferito dal 95% dei navigatori digitali.

Google e UE, qual è il problema?

I rapporti tra Google e Unione Europea non sono certo idilliaci, dopo la maxi multa affibbiata dall'UE all'azienda nel 2018. Secondo la Corte europea Big G avrebbe agito in maniera illecita nei confronti dei propri avversari, con il risultato di ottenere un'egemonia dettata non soltanto dai propri meriti.

L'Antitrust dell'Unione Europea sostiene che l'azienda abbia esercitato pressioni in tre differenti modi:

Forzando i produttori di smartphone alla pre-installazione di Chrome, rifiutandosi in caso contrario di concedere l'accesso al Play Store;

Pagando produttori e fornitori di rete affinche permettessero la pre-installazione, come applicazione per la ricerca, unicamente di Google Search;

Impedendo che versioni alternative di Android fossero messe in circolazione da parte di aziende che non seguivano le indicazioni del colosso con la G.

Accuse piuttosto gravose quelle mosse dall'UE, alle quali Big G sta cercando di rispondere in ogni maniera possibile. In questo caso, anche affermando di essere talmente cercata anche sui motori di ricerca rivali da non avere bisogno di attuare simili strategie.