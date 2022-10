Arrivano gli aggiornamenti Apple: quali dispositivi avranno iOS 16.1, watchOS 9.1 e tvOS 16.1

Gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple portano con loro novità visibili all’utente e altre, non meno importanti, che riguardano la sicurezza dei dispositivi e al cui proposito Cupertino non dà spiegazioni, almeno fino a quando eventuali problemi non vengono identificati e risolti. Si tratta di una misura di sicurezza ulteriore: mantenere il riserbo sulle falle non alimenta le mire dei cybercriminali.

Dal 12 settembre, giorno in cui Apple ha rilasciato iOS 16, sono già state apportate migliorie soprattutto orientate a chi possiede un iPhone 14. Ora, con iOS 16.1, Cupertino si rivolge a tutti gli smartphone compatibili con il nuovo sistema operativo, ovvero dall’iPhone 8 a seguire.

iOS 16.1, le novità

La libreria foto iCloud permette di condividere foto e video con al massimo cinque persone. Quando si crea o ci si unisce alla libreria creata da altri utenti è possibile selezionare le foto da aggiungere in base ai soggetti o alla data degli scatti.

Quella condivisa è una libreria a sé stante e si può passare a quella personale con facilità o, in alternativa, visualizzarle entrambe contemporaneamente. Le foto possono essere aggiunte, modificate ed eliminate secondo permessi specifici, così come è possibile inserirvi didascalie.

Inoltre, chi scatta foto può decidere con un tocco se inserirle o meno nella libreria condivisa, che può essere alimentata anche via Bluetooth quando le persone che hanno accesso alla libreria sono nelle immediate vicinanze.

iOS 16.1 migliora anche la Dynamic Island, includendo le attività in tempo reale delle app di terze parti. L’app Fitness+ è supportata su iPhone e non è più necessario avere un Apple Watch per farne uso.

Il Wallet prevede la condivisione dei contenuti via WhatsApp e Messaggi e, inoltre (ma soltanto negli Usa), chi possiede una Apple Card può aprire un conto risparmio ad alto rendimento.

Matter, lo standard di connettività per la casa intelligente, è ora compatibile con l’app Casa.

La ricarica a energia pulita, altra novità introdotta con iOS 16.1, cerca di sfruttare l’elettricità a più bassa emissione di carbonio durante il tempo di ricarica del dispositivo.

Miglioramenti anche per l’app Libri nella quale vengono nascosti i controlli quando si inizia a leggere.

I bug corretti, invece, risolvono problemi di cancellazione delle conversazioni n Messaggi che potevano apparire anche dopo essere state eliminate. A questo si aggiungono correzioni al funzionamento dell’“Accesso facilitato” della Dynamic Island e a CarPlay, la cui connessione poteva essere difettosa in caso di utilizzo di una Vpn.

Per installare iOS 16.1 è sufficiente scegliere il menù Impostazioni sul proprio iPhone, poi Generali e Aggiornamento software. Per aggiornare lo smartphone è necessario avere la batteria carica almeno al 50% ed è consigliato essere connessi a una rete Wi-fi, l’update è di poco inferiore a 1 Gb (962,3 Megabyte).

watchOS 9.1

La novità più rilevante è dedicata agli amanti della musica. Con watchOS 9.1 è possibile prelevare brani da Apple Music senza che l’Apple Watch sia collegato al caricabatterie, sfruttando quindi la rete Wi-fi o quella cellulare.

La durata della batteria è stata migliorata riducendo i cicli di lettura della frequenza cardiaca e l’uso del Gps durante le sessioni di allenamento. Anche su watchOS è supportato Matter, lo standard per le case smart.

L’update è installabile su Apple Watch Series 4 e successivi, Apple Watch SE e successivi e su Apple Watch Ultra.

Un pacchetto di 596 Mb che può essere prelevato e installato selezionando sull’Apple Watch il menù Impostazioni / Generali / Aggiornamento software oppure, dall’app Watch sull’iPhone, selezionando le voci Generali / Aggiornamento software. È essenziale che lo smart watch sia in prossimità dello smarpthone connesso a una rete Wi-fi. Anche in questo caso, la batteria deve essere almeno al 50%, in alternativa occorre mettere l’Apple Watch sotto carica.

tvOS 16.1

L’aggiornamento del sistema operativo dei box multimediali di Cupertino migliora l’interazione con Siri, triangolandone l’uso anche sulle cuffie AirPods, mediante le quali si può interagire con l’assistente a mani libere, senza premere alcunché sul telecomando Remote.

Siri ha migliorato il riconoscimento vocale dei vari utenti, con lo scopo di mettere Apple in condizione di fornire a ognuno di questi i suggerimenti più adatti.

Anche si tvOS16.1 è disponibile Matter che, di fatto, è un nuovo standard per la gestione delle case intelligenti.

L’aggiornamento può essere fatto mediante il menù Impostazioni / Sistema / Aggiornamento software. Durante le procedure di prelievo e di installazione del software è imperativo che AppleTV rimanga acceso e connesso.