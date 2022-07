Gli elettrodomestici indispensabili per la pulizia della casa

Come avere una casa pulita e igienizzata? Chi non ha molto tempo a disposizione ma non vuole rinunciare alla cura di ogni stanza può contare su alcuni validi alleati, piccoli elettrodomestici altamente performanti che sfruttando la migliore tecnologia rappresentano preziosi aiuti in casa.

Il tanto atteso Prime Day 2022, in programma dal 12 al 13 luglio, permette ai clienti Amazon Prime di accedere a moltissime offerte dedicate alla casa, occasioni imperdibili per acquistare risparmiando alcuni accessori indispensabili per mantenere gli ambienti sempre al top.

Pulizia della casa: le offerte imperdibili del Prime Day

Ogni elettrodomestico ha la sua funzione e per ottenere una pulizia ottimale, senza trascurare alcun dettaglio, è importante circondarsi degli accessori giusti dotati di funzionalità specifiche anche approfittando delle offerte del Prime Day.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S : unendo insieme la funzione di aspirapolvere a quella di lavapavimenti, il robot è in grado di coprire ogni angolo della casa grazie alla tecnologia di navigazione laser. Ha 3 modalità di pulizia, può essere controllato tramite App ed è in grado di ottenere una pianificazione intelligente del percorso. Il prodotto è in offerta da 299,99 euro a 189,99 euro.

: unendo insieme la funzione di aspirapolvere a quella di lavapavimenti, il robot è in grado di coprire ogni angolo della casa grazie alla tecnologia di navigazione laser. Ha 3 modalità di pulizia, può essere controllato tramite App ed è in grado di ottenere una pianificazione intelligente del percorso. Scopa elettrica Ariete Handy Force : è la scopa elettrica che permette di aspirare comodamente tutta la casa, adattandosi a qualsiasi angolo. Versatile e leggera, è pensata per rendere l’aspirazione della casa un’operazione facile e veloce e per pulire in profondità qualsiasi tipo di pavimento, anche i più delicati come marmo, gres porcellanato o ceramica. Il costo passa da 75 euro a 34,99 euro con lo sconto.

: è la scopa elettrica che permette di aspirare comodamente tutta la casa, adattandosi a qualsiasi angolo. Versatile e leggera, è pensata per rendere l’aspirazione della casa un’operazione facile e veloce e per pulire in profondità qualsiasi tipo di pavimento, anche i più delicati come marmo, gres porcellanato o ceramica. Scopa a vapore Polti Vaporetto : il vapore di questo piccolo elettrodomestico elimina il 99,9% di virus, germi e batteri. Unendo la funzione di scopa a vapore a quella di pulitore portatile, questo strumento pulisce fino a 15 diverse superfici e vanta 11 accessori diversi in dotazione. Il riscaldamento è molto rapido ed è presente un filtro anticalcare molto efficace. Il prodotto è in offerta da 139 euro a 69 euro.

: il vapore di questo piccolo elettrodomestico elimina il 99,9% di virus, germi e batteri. Unendo la funzione di scopa a vapore a quella di pulitore portatile, questo strumento pulisce fino a 15 diverse superfici e vanta 11 accessori diversi in dotazione. Il riscaldamento è molto rapido ed è presente un filtro anticalcare molto efficace. Rowenta aspirapolvere Swift Power Cyclonic : design compatto, potenza e alta efficienza caratterizzano l'aspirapolvere questo pratico prodotto, in grado di offrire risultati di pulizia profonda anche in un formato compatto, agevolando le faccende domestiche anche negli spazi abitativi ridotti. Il costo del prodotto passa dai 132,99 euro ai 64,99 euro scontati.

: design compatto, potenza e alta efficienza caratterizzano l'aspirapolvere questo pratico prodotto, in grado di offrire risultati di pulizia profonda anche in un formato compatto, agevolando le faccende domestiche anche negli spazi abitativi ridotti. Philips aspirapolvere PowerPro Compact: compatto e potente, l’aspirapolvere senza sacco aspira fino al 99,9% delle polveri sottili. È l'aspirapolvere ideale per pavimenti in legno duro e vanta 3 azioni di pulizia grazie alla spazzola TriActive, che rimuove la polvere in profondità anche dai tappeti. Il costo passa dai 129,99 euro ai 84,99 euro scontati.

