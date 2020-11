Rivoluzione Apple, arrivano i nuovi MacBook

Nuova rivoluzione per i computer di casa Apple, dopo quella iniziata 15 anni fa con il passaggio dall'architettura PowerPC ai processori Intel. Ora il gruppo di Cupertino, così come già annunciato durante la WWDC dello scorso giugno, è pronto all'ennesimo step di questa rivoluzione. Arrivano infatti i tanto attesi MacBook con processore Arm o, come già ribattezzati dall'azienda, dotati di chip Apple Silicon.

Le indiscrezioni si sono susseguite per moltissime settimane, già dall'annuncio della WWDC. I computer con processore Arm sono infatti destinati a grandi performance, grazie alla perfetta integrazione tra hardware e software e a un consumo energetico davvero ridotto. Soli pochi giorni fa, ad esempio, sono circolati sui social dei benchmark condotti su GeekBench: il processore A14X, evoluzione dell'A14 presente in iPad Air 2020 e in iPhone 12, garantirebbe infatti prestazioni pari agli i9 di Intel di classe laptop.

Tre i dispositivi che potrebbero essere lanciati nel corso della serata: un MacBook da 13 pollici - forse un successore di MacBook Air o, ancora, la resurrezione della linea dei MacBook classici introdotta per la prima volta nel 2015 - e almeno due MacBook Pro. In merito a questi due modelli, non è dato sapere se anch'essi saranno dotati del nuovo processore Apple Silicon.



L'appuntamento è quindi per questa sera alle 19, non appena l'evento "One More Thing" - un nome scelto in onore di Steve Jobs - avrà inizio.



