Facebook cambia tutto e parte il totonome: come si chiamerà?

Facebook, intesa come società, potrebbe presto arrivare al capolinea. Mark Zuckerberg sembrerebbe aver avviato un profondo cambiamento, volto alla trasformazione della società in un metaverso composto da diverse anime. Di quest'ultime, il social network rappresenterebbe soltanto una delle varie componenti.

Un po' come accaduto nel 2015 con Google, che ha raccolto tutti i suoi servizi e attività all'interno della holding Alphabet, la stessa strada sembrerebbe attendere anche Facebook. Una ridefinizione del nome dell'azienda "madre" più che un intervento pratico sui singoli prodotti.

Facebook, che fine farà il social network?

Gli utenti di tutto il mondo possono stare tranquilli. Il cambiamento a cui sembra stia andando incontro Facebook sarà più finanziario/commerciale piuttosto che pratico. Se le voci verranno confermate verrà creata un'azienda madre per raccogliere sotto di sé tutti i vari prodotti e servizi.

Ciò vuol dire che Facebook resterà il nome con cui identificare il social network, al pari di ciò che accade per WhatsApp, Instagram, Oculus e via dicendo. A cambiare sarà il riferimento commerciale: spariranno ad esempio i vari "Instagram from Facebook" e gli altri riferimenti attualmente presenti in quello che sarà il metaverso ipotizzato da Mark Zuckerberg.

Scatta il totonome, come si chiamerà?

Da quando sono iniziati i primi rumor riguardanti il possibile cambiamento, il totonome impazzata sulla rete. Alcuni si sono spinti a ipotizzare che la nuova azienda si chiamerà Horizon. Se confermato, il nome riprenderebbe quello di un progetto ufficiale di Facebook e relativo alla realtà virtuale.

Il possesso da parte di Zuckerberg di un dominio Meta.com avrebbe spinto altri a ipotizzare proprio il nome Meta come probabile per la nuova holding. Ancora in piedi, anche se meno quotate vista l'aderenza col nome originale, alternative quali "The Facebook" o un più semplice "FB".

L'attesa è concentrata verso l'evento Connect previsto per giovedì 28 ottobre 2021. Sono in molti a ritenere che la rivelazione del nome definitivo avverrà proprio in tale occasione.