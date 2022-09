Facebook, Instagram e WhatsApp a pagamento? Ecco a cosa pensa Zuckerberg

Meta al lavoro per contrastare la gli effetti della contrazione della spesa pubblicitaria. La società di Mark Zuckerberg sta progettando la possibilità di nuove funzionalità a pagamento per Facebook, Instagram e Whatsapp. Secondo quanto reso noto dal sito specializzato The Verge, i vertici della società hanno messo in piedi un team ad hoc per lo sviluppo di nuovi prodotti e sono previste novità a stretto giro di posta.

La nuova divisione - chiamata New Monetization Experiences – sarà guidata da Pratiti Raychoudhury, già a capo della ricerca di Meta. Le conferme giungono da un memo interno che ha iniziato a circolare nei giorni scorsi. "Vediamo opportunità su nuovi prodotti, funzionalità ed esperienze per cui le persone sarebbero disposte a pagare" , le parole di John Hegeman, vicepresidente di Monetization.

Come evidenziato in precedenza, l’azienda di Zuckerberg è alle prese con la contrazione del settore e con la modifica firmata Apple con il suo sistema App Tracking Transparency che dà la possibilità agli utenti di non fornire informazioni dettagliate agli inserzionisti. A luglio, infatti, Meta ha annotato il primo calo di entrato in assoluto e le stime non sorridono: previsto “un anno difficile” lato economico. Secondo Hegeman le funzionalità a pagamento potrebbero diventare una parte significativa dell’attività di Meta a lungo termine. “Su un orizzonte temporale di cinque anni, penso che possa davvero muovere l’ago e fare una differenza piuttosto significativa” , l’analisi dell’americano.

Ricordiamo che sulle piattaforme di proprietà Zuckerberg sono già presenti delle funzionalità a pagamento. Su Facebook gli amministratori dei gruppi possono addebitare l’accesso a contenuti esclusivi, mentre su Whatsapp è previsto un pagamento da parte di alcune aziende per inviare messaggi ai propri clienti. Su Instagram, infine, sarà possibile dare vita ad abbonamenti per l’accesso a contenuti esclusivi. Meta non è l’unico player a valutare questa strada. Basti pensare a TikTok, che dall’inizio del 2022 ha progettato le sottoscrizioni per i creators. Telegram e Snapchat, invece, prevedono il pagamento per sbloccare alcune funzionalità aggiuntive rispetto al “pacchetto” base.