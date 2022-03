"Cancella gli ultimi 15 minuti". Google 'rivoluziona' la privacy nella cronologia

Tenere sotto controllo la propria privacy e cancellare la cronologia di Google diventa ancora più semplice e pratico. Anche per gli utenti Android, ha annunciato Big G, che conferma l'arrivo della possibilità di eliminare le tracce degli ultimi 15 minuti di attività online.

A distanza di qualche mese da quanto ottenuto dagli utenti iPhone, che hanno approfittato della novità già dallo scorso luglio, anche per la Google app su Android arriva la sospirata novità. L'arrivo effettivo era previsto entro fine marzo, ma alcuni utenti stanno già segnalando su Twitter la nuova funzionalità.

Finora Google avevo messo a disposizione degli utenti varie possibilità di cancellazione della cronologia di ricerca, ma sempre con intervalli di tempo molto più ampi. È possibile ad esempio eliminare gli ultimi 3 mesi di attività, oppure anche gli ultimi 18 o 36 mesi.

La possibilità di cancellare gli ultimi 15 minuti della cronologia di ricerca Google permetterà di intervenire in maniera molto più mirata. Magari eliminando una singola sessione anziché trovarsi a rimuovere mesi di attività. Restano a disposizione anche altre possibilità come la rimozione manuale, anche singola, delle ricerche, ma di certo non rappresentano una soluzione comoda in caso di sessione particolarmente intensa.

Per utilizzarla basteranno alcuni semplici passi. Aprire l'app Google per Android e cliccare sul proprio profilo. Guardando sotto "Cronologia di ricerca" comparirà l'opzione "Cancella gli ultimi 15 minuti". Cliccare e il gioco sarà fatto.

Anche se al momento tale possibilità è stata estesa sia agli utenti iOS che a quelli Android, non è stato ancora reso noto l'arrivo della nuova funzionalità per i computer desktop.

Google rinnova Gmail

Tra gli annunci rilasciati da Google in questo inizio 2022 anche delle novità che interessano la propria posta elettronica. Come affermato da Big G gli utenti Gmail si troveranno presto o tardi di fronte a un cambiamento nella grafica e nell'utilizzo del servizio. In particolare verrà modificata la disposizione e la grafica riguardante i principali servizi Workspace come Google Meets, Chat e Spaces.