Host premia l'innovazione nell'ospitalità con gli Smart Label

Una sfida per l’innovazione di prodotto e di processo nel mondo dell’Ho.Re.Ca - ovvero alberghi, ristoranti e bar - per affrontare i mercati internazionali puntando su efficienza, originalità e sostenibilità: è questo spirito con cui prende il via la sesta edizione di Smart Label – Host Innovation Award, il riconoscimento dedicato all’innovazione nell’ambito dell’ospitalità professionale giunto alla sesta edizione e promosso da HostMilano e Fiera Milano in partnership con POLI.design e patrocinato da ADI – Associazione per il Disegno Industriale.

Iniziativa unica nel suo genere che consente di verificare sul campo le opportunità generate dai progetti innovativi come testimoniano gli importanti numeri della partecipazione: nelle edizioni precedenti, sono state oltre 790 le candidature presentate e 256 i prodotti premiati.

“Mai come in contesti economici e sociali complessi come quelli attuali, il design si può trasformare in una risorsa in grado di orientare le società e i sistemi produttivi verso nuovi modelli di sviluppo diventando una leva strategica” - spiega Matteo Ingaramo presidente di Poli.design -. Questo concetto è chiaro da anni a tutti i player che operano nel settore Ho.Re.Ca. e sono convinto che ancora di più oggi il design sarà la loro arma per risorgere e competere soprattutto sui mercati internazionali. Sono certo che la competizione quest’anno sarà molto agguerrita e ci troveremo di fronte ad un livello molto alto di progetti”

“Nella particolare congiuntura che stiamo vivendo il ritorno di Smart Label è ancora più significativo. Infatti, innovazione e sostenibilità sono ormai diventati imprescindibili per garantire la resilienza e la crescita delle aziende - sottolinea Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano -. Il settore Ho.Re.Ca. spesso anticipa i trend generali. Per questo, il contesto ideale per individuare e premiare l’innovazione è una piattaforma internazionale leader nell’ospitalità professionale come HostMilano, hub globale di innovazione e di incontro fra domanda e offerta”.

Articolati nelle tre categorie Smart Label (contenuto innovativo caratterizzante, Innovation Smart Label (superamento di trend consolidati) e Green Smart Label (caratteristiche distintive di sostenibilità), i riconoscimenti saranno assegnati da una commissione composta da docenti del Politecnico di Milano ed esperti del settore. Previste menzioni speciali per i prodotti food & beverage più innovativi.

Il concorso è riservato alle aziende registrate a HostMilano 2023 e tutte le informazioni su criteri di candidatura, modalità di valutazione e di tempistiche di partecipazione, con il regolamento completo sono disponibili su www.host.fieramilano.it e www.polidesign.net. Gli Award verranno attribuiti durante HostMilano 2023, a fieramilano dal 13 al 17 ottobre. I prodotti, servizi e progetti premiati saranno esposti nell’area SMART Products a HostMilano 2023 e saranno pubblicati in un volume INDEX dedicato.

Nel palinsesto di eventi da segnalare anche i Design Talks in partnership con POLI.design e con il patrocinio di NEWH – The Hospitality Industry Network: seminari di aggiornamento per architetti ed esperti del settore ospitalità che approfondiranno i temi dell’innovazione sostenibile declinati nel design, concept e format.