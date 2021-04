Instagram, ora devi scegliere: farai vedere i tuoi like?

Ormai da tempo, Instagram valuta l'impatto sulla piattaforma derivante dalla scelta di tenere nascosto il conteggio dei like ricevuti dai post. I pareri raccolti in merito sono contrastanti: c'è chi apprezza l'iniziativa ritenendola in grado di contribuire a focalizzare l'attenzione sulla qualità dei contenuti, mentre coloro che hanno fondato la popolarità sui numeri tendenzialmente non sono d'accordo. Arriva oggi la notizia di una nuova fase di test, avviata con l'introduzione di una funzionalità aggiuntiva pensata per fornire agli utenti un maggiore controllo.

Pochi gli account al momento coinvolti nella sperimentazione, come sempre con l'obiettivo di generare feedback. La caratteristica offre la libertà di scegliere fra tre opzioni: nascondere il conteggio dei like attribuiti ai post degli altri e mostrati all'interno del proprio feed, visualizzarli tutti, nascondere agli altri quelli ricevuti dai propri contenuti. Di fatto il social network delega la decisione ai suoi iscritti anziché calarla dall'alto e imporla in modo forzato. Se le opinioni raccolte saranno positive, il raggio d'azione verrà in futuro ampliato all'intera community.

Stando a quanto dichiarato da un portavoce, lo stesso approccio sarà oggetto di una fase di sperimentazione anche su Facebook entro le prossime settimane: "Lo stiamo testando su Instagram per iniziare, ma metteremo alla prova un'esperienza simile su Facebook; impareremo da questo nuovo piccolo esperimento e condivideremo presto ulteriori dettagli" .

Le modalità di gestione di like e reazioni sui social network costituiscono un tema dibattuto a lungo e, con tutta probabilità, nessuna tra le soluzioni già introdotte o al vaglio si rivelerà in grado di mettere d'accordo tutti. A opporsi all'ipotesi di una loro scomparsa sono stati anzitutto gli influencer, manifestando il timore di veder improvvisamente scomparire il principale strumento attraverso cui attirare le sponsorizzazioni dei brand (e generare profitto).

L'altro lato della medaglia è rappresentato da centinaia di milioni di utenti che, pur non godendo dello stesso seguito in termini di follower, si trovano a fare i conti con feedback talvolta al di sotto delle aspettative. Già in una ricerca condotta nel 2016 dal Washington Post (ripresa da Insider) si evidenziava che, tra i più giovani, è prassi eliminare foto e video non capaci di ricevere un numero di apprezzamenti ritenuto soddisfacente.