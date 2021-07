Installi Windows 11 su pc vecchi? Microsoft ti punisce

Il vostro pc non rispetta i requisiti per Windows 11 e vorreste provare ad aggirare il problema? Microsoft potrebbe non prenderla benissimo. Almeno stando a quanto dichiarato dalla stessa compagnia, pronta a introdurre specifici limiti per chi cercherà di superare le specifiche previste.

Come si è appreso subito dopo la presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo di Microsoft, non tutti i computer potranno effettuare l'aggiornamento a Windows 11. In alcuni casi si tratterà anche di esclusioni "eccellenti", ovvero di pc piuttosto nuovi e performanti, ma che non rispondono a tutti i requisiti previsti dal colosso statunitense.

Mentre il passaggio alla versione 10 del sistema operativo è stata fortemente consigliata a tutti, per Windows 11 il colosso statunitense ha deciso di ridurre il bacino d'utenza. Sia includendo solo le versioni più recenti dei processori Intel e AMD, che rendendo obbligatorio il requisito del TPM 2.0. Più che nobili, almeno sulla carta, le motivazioni dell'azienda, che ha dichiarato di aver fissato paletti stringenti per tutelare al massimo la sicurezza e l'affidabilità del sistema operativo.





Nessuna concessione o possibilità di contrattazione: sarà un software distribuito dall'azienda a valutare la possibilità o meno di installare Windows 11. Non servirà nemmeno provare a ingannare il programma modificando la "Group Policy". " Saremo ancora in grado di bloccarvi dall'aggiornare il vostro dispositivo a uno stato non supportato - ha spiegato Aria Carley, Senior Program Manager di Microsoft - dal momento che vogliamo essere certi che i vostri dispositivi restino supportati e sicuri".

Windows 11 fake, attenzione alle minacce online

Diventerebbe quindi inutile scaricare il nuovo sistema operativo in assenza dei giusti requisiti, proprio poiché Microsoft ne renderebbe impossibile l'aggiornamento.



E anche qualora si trovassero online software di sblocco, il rischio è quello di esporsi a minacce di vario tipo. In rete hanno già iniziato a circolare diversi programmi fraudolenti che puntano a ingannare l'utente che cerca una "scorciatoia" per arrivare a Windows 11. In molti casi si tratta di veri e propri malware che rischiano di compromettere i propri dati personali e il dispositivo utilizzato.