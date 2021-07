Invasione di campo durante Italia-Inghilterra: cosa è successo

Minuto 87' di Italia-Inghilterra: invasione di campo a Wembley con l'arbitro Kuipers che prende il pallone in mano, interrompe il gioco e attende che gli steward, ben quattro, facciano il loro lavoro. Un tifoso ha infatti violato la sicurezza dello stadio di Wembley e ha iniziato a correre in mezzo al campo per prendersi qualche secondo di gloria.

Semplicemente l’invasore che corre meglio di qualsiasi giocatore in campo pic.twitter.com/2KPrbNzaJC — federica (@herondeirs) July 11, 2021

Questa pausa ha permesso così alle squadre di rifiatare anche se è servito sicuramente di più all'Inghilterra che ha di fatto giocato bene solo nella prima frazione sparendo nella ripresa ma anche grazie ad un'Italia molto più sul pezzo e che ha poi meritato di pareggiare con Leonardo Bonucci. In campo si respira tutta la tensione di entrambe le squadre ma soprattutto dei Tre Leoni che non solo giocano in casa ed erano in vantaggio, ma che non hanno mai vinto un Europeo nella loro storia.

